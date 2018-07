David Beckham publica en su Instagram un spoiler de Juego de Tronos y provoca la furia de los fans de la serie

Daenerys Targaryen en "The Spoils of War" | HBO

Ser fan del exjugador madridista y a la vez de Juego de Tronos puede ser perjudicial para los que quieren evitar spoilers. Muchos seguidores de la mítica serie no han podido evitar que Beckham les cuente que va a pasar en Poniente. El astro futbolista publicó en su Instagram una imagen de Daenerys Targaryen junto a Jon Nieve durante su encuentro en el tercer episodio. Así el Hielo y el Fuego se vieron por primera vez en la trama, un acontecimiento que sin duda genera mucha emoción entre sus seguidores. Entre ellos, el deportista, quien decoró la imagen con un icono de un corazón entre los protagonistas de Poniente. Una captura del Instagram del futbolista con el spoiler | Instagram No es de extrañar que Bechham recibiera múltiples criticas por publicar esa foto sin avisar de que contenía spoilers.

Vi una historia en ig con la verga esa se GOT y ya le iba a putear la madre hasta que vi que era David Beckham. Estoy medio tocada. — Willeida Beatríz 👑 (@WilleidaGarcia) 31 de julio de 2017

que alguien le diga a David Beckham que deje de retransmitir GoT cada domingo en Instagram porque un día me trago un spoiler y lo MATO — milkobitch (@TamaraPeraza23) 31 de julio de 2017

Que me cago en todo que vengo a decir que David Beckham me ha hecho spoiler de #GoT y me como otro mucho más fuerteee!!! #OnceGafeAlwaysGafe — Lorena (@enagarm) 31 de julio de 2017

Thank you David Beckham for all the game of thrones spoilers on your instagram 😭 — hollie (@holliecarver) 31 de julio de 2017

can someone please tell David Beckham to stop putting Game of Thrones spoilers on his Instagram Story! Love the man but what a dick — Josh Cunningham (@joshisaleedsfan) 31 de julio de 2017

Publicidad