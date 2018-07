El lobo y el león. The Wolf and the Lion

El descubrimiento del libro en el que se detalla el árbol genealógico de los Baratheon le puede costar muy caro a Lord Stark. Arya, persiguiendo a un gato, llega a la zona de los calabozos de palacio y escucha una conversación del Eunuco sobre Lord Stark, que en su opinión sabe demasiado. Arya se lo cuenta a su padre, pero Ned no le da demasiada importancia.

La conspiración contra Stark también enfrenta a Meñique y al Eunuco en una tensa conversación sobre la fidelidad a los Lannister o al Rey Robert Baratheon. Es el momento de elegir bando.

El Rey Robert hace llamar a Ned para contarle que Daenerys Targaryen está embarazada y que es necesario matarla a ella, a su hermano Viserys y al bebé, futuro rey de los Dothraki. Al siempre honorable Ned le horroriza la idea y se opone a participar en la matanza. El Rey Robert le recuerda que es la Mano del Reino y que si no obedece, buscará otro en su lugar. En ese momento Ned Stark renuncia de sus funciones como primer consejero del reino.

Catelyn Stark se dirige hacia las Montañas de la Luna para llegar al Valle de Arryn, donde vive su hermana Lysa, viuda de Lord Arryn. Trae a Tyrion como prisionero y a pesar de que le ha capturado, el menor de los hermanos Lannister salva a Catelyn de la muerte durante un ataque. Lady Stark ya no está tan segura de que Tyrion sea el culpable de lo que ha sucedido con su hijo Bran.

En un impresionante castillo, Lysa recibe a su hermana amamantando a su hijo Robin, de 8 años. La viuda de John Arryn culpa a los Lannister de la muerte de su marido y manda a Tyron a una mazmorra descubierta a miles de metros de altura (de nuevo los efectos especiales de ‘Juego de Tronos’ demuestran su superioridad en este campo).

Mientras Ned prepara su equipaje para marchar a Invernalia junto a sus dos hijas, Meñique le ofrece la posibilidad de conocer a la última persona con la que John Arryn habló antes de caer enfermo. Ned Stark no puede evitarlo y decide acompañarle antes de partir a Invernalia. La persona con la que habló Lord Arryn es una prostituta a la que el Rey Robert dejó embarazada. Sin que pueda asimilar lo que acaba de oír, el episodio finaliza con Ned Stark acorralado, herido y arrodillado ante Jaime Lannister, que le ataca tras conocer que Ned ya no es la Mano del Rey.

El quinto capítulo demuestra que la serie juega muy hábilmente con la narrativa. Al igual que un episodio puede estar repartido a través de múltiples tramas, también hay otros donde son pocos los personajes protagonistas. Y a pesar de su complejidad argumental y su gran número de personajes 'Juego de Tronos' sabe dosificar la información para que el espectador no sólo no se pierda, sino que no deje de prestar atención.

La mejor secuencia:

Poco antes de finalizar el capitulo asistimos a una tensa, y extraordinaria secuencia, entre Cersei y el Rey Robert, que hablan de su matrimonio con todas las cartas sobre la mesa. La ambiciosa reina le confiesa que hubo un tiempo en el que sí tuvo sentimientos buenos hacia él y le pregunta a su marido si el sintió lo mismo, si en algún momento tuvieron una oportunidad real de ser felices. "No", contesta un ebrio Rey Robert. Se trata de una conversación repleta de sutileza y que resume perfectamente la personalidad de ambos.

La mejor frase:

Ned Stark: Jon Arryn era un hombre de paz. ¿Por qué lo mataron?

El Eunuco: Comenzó a hacer preguntas.