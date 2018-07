La invitación de Daenerys a la Casa de los Eternos

Las luchas por el Trono de Hierro continúan en la llamada ‘Guerra de los Cinco Reyes’. Invernalia sigue tomada por Theon Greyjoy que inicia una búsqueda desesperada para encontrar a Bran y a Rickon Stark que han escapado de los muros del castillo con la ayuda de Osha y Hodor. Una huída que les puede costar la vida a pesar de que Theon le asegura al Maestre Luwin que no los matará. Sin embargo, las palabras del antiguo guardián de la Casa Stark quedan anuladas cuando al final del capítulo se ven los cuerpos de dos niños quemados y cubiertos en brea, cayendo de las puertas de Invernalia. ¿Serán los pequeños Stark?

Más allá del Muro, la ‘aventura’ entre Jon Nieve e Ygritte no ha hecho más que empezar. La salvaje no para de incomodar al joven norteño con un tema que no le hace demasiada gracia: el sexo. Sabiendo el juramento de castidad de la Guardia de la Noche, la pelirroja le provoca para incomodar y enrojecer al bastardo de los Stark que baja la guardia, tanto que su tentación femenina aprovecha para tenderle una trampa. A pesar de ello, la historia entre estos dos promete.

En Harrenhal, Arya sigue intentándose ganar la confianza de Tywin Lannister, quien le confiesa a la niña que esta será su última guerra: “Esta es por la que se me recordará. La Guerra de los Cinco Reyes la llaman”. Los conocimientos de la pequeña de los Stark sobre las hermanas de Aegon y sus dragones hacen que el patriarca comience a sospechar y la advierta: “Eres más lista de lo que te conviene”. ¿Será consciente de la verdadera identidad de la chica?

Mientras, en Desembarco del Rey, Sansa se despierta con su primera menstruación, algo que le preocupa sobremanera porque entonces ya podría darle hijos a su queridísimo Joffrey. Aunque intenta esconderlo, la descubren y Cersei se ve obligada a tener una charla con ella. La reina le aconseja que no ame nada más que a sus hijos, unas palabras con las que Sansa queda confusa, porque entonces no sabe si tiene que querer al rey.

Al otro lado del Mar Angosto, Daenerys Targaryen sigue preocupada por el paradero de sus dragones. Por ello, en un vuelco sorprendente de la trama, la Khaleesi se reúne con los Trece para suplicar que le devuelvan a sus ‘hijos’. Allí, descubre que Xaro Xhoan Daxos está detrás de la masacre de los Dothrakis, y en complot con La Casa de los Eternos para robar a los dragones.

Y pasamos de un giro a otro. Cuando en las Tierras del Oeste tenían prisionero a Jaime Lannister para negociar la vuelta de las niñas Stark, la historia cambia. El 'Matarreyes' asesina brutalmente a su primo Alton Lannister, para negociar su plan de escape y al carcelero Torrhen, hijo de Lord Rickard Karstark. Cuando Catelyn entra en la celda porque quieren su cabeza, el “hombre sin honor” comienza a insultarla y pide a Brienne su espada. ¿Acabará con él? ¿O esperará a que regrese su hijo Robb?

Mejor escena: Cuando Daenerys se reúne con los Trece para suplicar que le devuelvan sus dragones y se ve lo que estaba tramando Xaro Xhoan Daxos.



Mejor Frase: Tywin Lannister a Arya: "Eres más lista de lo que te conviene".