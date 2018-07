El capítulo final

Tyrion despierta herido y dándose cuenta que ya no es la Mano del rey. Con la llegada de Tywin Lannister y el triunfo en la batalla, su presencia ya no es requerida en el castillo. Sólo tiene un aliado: Lord Varys, aunque no es la única persona en la que puede aferrarse. Su amada Shae le propone irse a Pentos para empezar una nueva vida. Sin embargo, su sitio está ahí, con los Lannister, con los que seguirá su cometido: desmontar sus discursos y ser más listo que ellos.

Mientras, en el Salón del Trono de Hierro, Joffrey proclama a su abuelo salvador del pueblo y Mano del rey; a Meñique le ofrece el castillo de Harenhall por los servicios prestados y a Ser Loras Tyrell le da lo que quiera por estar en deuda con él. Este último pide unir sus casas, ya que su hermana Margaery está enamorada de él. A pesar de que el rey lo rechaza por estar prometido con Sansa, la intervención de Cersei y los consejeros hacen que el joven Lannister rompa su compromiso con la Stark y acepte la mano de Margaery Tyrell.

El Matarreyes sigue escoltado por Brienne. En su camino a Desembarco del Rey, se topan con tres hombres al servicio de los Stark, que han ahorcado a tres mujeres. Al descubrir que es Jaime Lannister quien acompaña a la guerrera, esta se ve obligada a matarlos. Por primera vez, el prisionero ve el carácter y la fuerza de la mujer que tiene al lado.

En las Tierras de los Ríos, Robb le confiesa a su madre que está enamorado de Lady Talisa y que quiere romper el compromiso con la familia Frey. Catelyn le advierte: “Tómate a la larga tus promesas y los demás harán lo mismo”. Una advertencia que se toma a la ligera, ya que decide casarse a escondidas con la mujer que realmente ama.

En Rocadragón, Stannis, furioso tras su derrota, culpa a su sacerdotisa roja Melisandrede conducirle a una guerra con promesas de victoria y trata de estrangularla. Sólo se detiene cuando la mujer le muestra que llegará al Trono de Hierro en las llamas del fuego.

Theon está rodeado en Invernalia, porque los norteños quieren su cabeza. El Maestre Luwin le aconseja huir al Muro porque entrando en la Guardia de la Noche queda fuera del alcance de la ley. El Greyjoy decide hacer oídos sordos y enfrentarse a los hombres de la Casa Stark, pero es traicionado por sus hombres que apuñalan a Luwin y prenden fuego a Invernalia. Una escena que divisan Bran, Rickon, Osha y Hodor que se dirigen al Muro, después de despedirse del Maestre.

Al otro lado del Mar Angosto, Daenerys llega a la Casa de los Eternos y desaparece ante los ojos de Ser Jorah Mormont y Kovarro. Dentro de la torre, la khaleesi empieza a tener visiones donde podemos disfrutar de nuevo de la presencia de Khal Drogo junto a su hijo, y del Salón del Trono del Hierro en el propio Qarth. Cuando se da cuenta de la trampa, Dany da con sus dragones que se encuentran encadenados. Cadenas que acaban rodeándola a ella también ante los ojos del brujo. Por órdenes de su ‘madre’, los dragones empiezan a escupir fuego, demostrando así Daenerys su magia y acabando con la vida de Pyat Pree.

En las afueras de Harrenhal, Arya y sus amigos han escapado y se encuentran con Jaquen. El Hombre sin Rostro le propone a la pequeña Stark ir más allá del Mar Angosto para ser uno de ellos. Ella quiere hacerlo pero tiene que hallar a su familia. Sin embargo, aunque su amigo se marcha, no es un adiós. El de Braavos le da una moneda a la niña de gran valor que, en caso de necesitar ayuda, tiene que entregarla a un hombre de su tierra y pronunciar 'Valar Morghulis', frase que da nombre al último capítulo.

Más allá del Muro, Jon Nieve se tiene que ganar la confianza de Ygritte y los salvajes aunque con ello tenga que matar a Qhorin Mediamano para conseguir llegar a Mance Rayder y acabar con él. No hay que olvidarse de Grenn, Edd y Samwell Tarly que explorando en el Puño de los Primeros Hombres oyen sonar el cuerno de sus compañeros tres veces. Eso sólo significa una cosa: Caminantes Blancos. Una escena final para terminar la temporada en la que un ejército de no-muertos alza sus espadas de hielo de camino al Muro.

Mejor Frase: Hombre sin Rostro a Arya: “Jaquen ha muerto”

Mejor escena: El final del capítulo, donde Sam es testigo directo de la llegada de los Caminantes Blancos.