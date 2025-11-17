Ahora

Carmen Morodo, sobre Mazón: "Si prescindes de tus escoltas en un momento de máxima urgencia, estás incumpliendo tus funciones institucionales a propósito"

La periodista ha puesto el foco en la decisión de Carlos Mazón de prescindir de sus escoltas el día de la DANA, al salir de El Ventorro: "Si das la orden de que no te acompañen, es porque estás haciendo algo clandestino, algo que no puede ser transparente".

La subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, ha puesto el foco en la decisión de Carlos Mazón de prescindir de sus escoltas el día de la DANA, cuando salió de 'El Ventorro'.

Con su experiencia en política, Morodo sostiene en Al Rojo Vivo que "si tú das la orden de que no te acompañen, es porque estás haciendo algo clandestino, algo sobre lo que no puede haber transparencia y que no está bien hecho en esas horas en las que estás actuando así".

Añade además: "Si en el momento en que los valencianos estaban muriéndose, y siendo él consciente de lo que estaba pasando, decide prescindir de los escoltas en una situación de máxima urgencia, es que no está cumpliendo deliberadamente con sus funciones institucionales y que está haciendo algo que no es públicamente presentable".

