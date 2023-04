Prepárate para una buena dosis de romanticismo juvenil con el regreso a Netflix de 'Heartstopper' para una segunda temporada. El próximo 3 de agosto estarán disponibles los nuevos episodios de la serie que fue calificada como la ficción soñada por el colectivo LGTBI en su adolescencia, un lugar feliz en el que muchas personas al fin se vieron representadas gracias a los personajes de Nick, Charlie, Tara, Darcy, Teo y Elle, entre otros.

Sinopsis

La segunda temporada presenta nuevos retos para los protagonistas y arranca con un nuevo curso avanzado y con los exámenes a la vuelta de la esquina y los alumnos revolucionados por el próximo viaje de estudios a París y por la planificación del baile de graduación. El grupo de amigos trata de hacer lo que puede para atravesar las nuevas etapas de la vida y sus relaciones de amor y amistad.

Personajes

Nick y Charlie afrontan una nueva etapa en su relación y para Kit Connor (Nick) "la segunda temporada va a ser muy diferente a la primera". El actor pasó un momento complicado después del éxito de la serie porque el interés sobre su vida personal le obligó a revelar su sexualidad y llegó a decirle a sus fans “que no habían entendido el mensaje de la serie” que precisamente habla de que nadie se vea forzado a salir del armario si no quiere. Su compañero de reparto Joe Locke explica que la historia de Charlie continúa, pero que gana en madurez.

Rhea Norwood, la actriz que da vida a Imogene, explica que su personaje "se va a centrar más en cuidarse a sí misma y anteponerse a los chicos". También habrá nuevos desafíos para la pareja de Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgel), mientras que Elle (Yasmin Finney) y Tao (William Gao) seguirán preguntándose si su amistad puede llegar a ser algo más. De hecho, Finney cuenta que a su personaje le van a pasar muchas cosas inesperadas. "Diría que ha cambiado, que tiene más confianza en sí misma y se rodea de gente que la anima", asegura. El éxito de ‘Heartstopper’ ha supuesto un impulso para la carrera de esta actriz que participará en la icónica serie de la BBC 'Doctor Whoo' en el papel de Rose.

Además de los ya mencionados, también retoman sus personajes Sebastian Croft (Ben), Tobie Donovan (Isaac), Jenny Walser (Tori), Cormac Hyde-Corrin (Harry) y la ganadora de un Óscar Olivia Colman como la madre de Nick (The Crown).

Una serie de éxito

Alice Oseman es la creadora de la serie a partir de sus propias novelas gráficas. Kit Harrington alaba el trabajo de la escritora y asegura que "los guiones son increíbles, frescos y originales". Los libros de Oseman han llegado ya a 35 países de todo el mundo con 8 millones de copias vendidas y siendo numero 1 en las listas de bestsellers de The New York Time y The Sunday Times. El éxito de la serie tampoco se queda atrás ya que se mantuvo varias semanas entre las más vistas de 54 países.