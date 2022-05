La de Yasmin Finney ha sido una entrada a lo grande en la industria audiovisual ya que ha pasado de su primer trabajo como actriz en la exitosa serie juvenil LGTBIQ+ de Netflix, 'Heartstopper', a formar parte del reparto de una de las series británicas más iconicas, 'Doctor Who'.

El director de la serie, Russell T. Davies dio la noticia en un comunicado en el que desvelaba que en 2023 habrá otra Rose en 'Doctor Who' y que la interpretará la actriz Yasmin Finney, a la que prácticamente acabamos de conocer como Elle Argent en 'Heartsopper'. "La vida en 'Doctor Who' se vuelve más brillante y salvaje, ¿cómo puede haber otra Rose?. Lo descubrirás en 2023, pero es una alegría absoluta dar la bienvenida a Yasmin", ha dicho. Además, Russell T. Davies dijo que "Yasmin puede cambiar el Whoniverso" tras protagonizar "una de esas series que cambian el mundo", refiriéndose a 'Heartstopper'.

Finney se unirá así a Ncuti Gatwa, uno de los protagonistas de 'Sex Education', que será el nuevo Doctor Who en sustitución de Jodie Whittaker, que anunció su salida el año pasado. Gatwa se convierte así en el primer actor negro en interpretar al icónico personaje. En otro comunicado, la actriz Yasmin Finney también mostraba su entusiasmo y no es para menos, ya que se trata del segundo trabajo para esta joven de 18 años que hace unos meses era una aspirante a modelo y popular TikToker.

En la red social, más 300.000 seguidores asistían a sus tutoriales de belleza, sus retos de baile y otros vídeos más personales en los que narraba cómo era crecer siendo trans en Manchester. Su primer papel en 'Heartstopper' le ha llevado a este nuevo proyecto y tal y como aseguraba en un comunicado "si alguien se lo hubiera dicho a sus 8 años no lo habría creído ni en un millón de años". "Esta serie tiene un lugar en el corazón de mucha gente, así que ser vista como actriz trans por la propia leyenda Russell, no sólo ha hecho mi año, ha hecho mi vida. No puedo esperar a empezar este viaje y a que todos ustedes vean cómo florece Rose. Prepárense", ha dicho Finney que ya se encuentra rodando escenas de la serie que llegará en 2023 coincidiendo con el 60 aniversario de la ficción.