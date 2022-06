Junio es el mes por excelencia para la celebración de la diversidad y para la reivindicación de la lucha LGTBIQ+ por la conquista de derechos. Cada día del año deberíamos recordar lo frágil que es esta conquista y lo importante de seguir avanzando. En el ámbito de la ficción cada vez existe una mayor representación y a continuación repasamos las últimas series que no deberías perderte. Desde el reciente fenómeno de la serie juvenil 'Heartstopper' (Netflix), pasando por 'Gentleman Jack' (HBO Max) y hasta el próximo estreno de una renovada 'Queer as folk' (Starzplay).

'Heartstopper'

Esta serie juvenil que encaja en el género de la comedia romántica diríamos que hasta empalagosa ha sido una de las series de la temporada. Los comentarios y las críticas han sido unánimes dejando claro que es la serie que muchas personas gays, lesbianas o trans habrían querido ver en su adolescencia. Para mucha gente, la serie se ha convertido en ese lugar feliz en el que celebrar su identidad queer. Y si no perteneces al colectivo LGTBIQ+ también tienes que verla porque tiene una energía optimista y de bien rollo contagiosa muy necesaria en tiempos de crispación. Ha sido tachada por algunos de ser una serie que edulcora la realidad del colectivo LGTBIQ+ en la adolescencia, pero la verdad es que no esconde temas como el acoso que sufren los protagonistas. Lo que sucede es que la serie se centra en otros aspectos como el descubrimiento de la identidad sexual y el disfrute de los primeros amores en los años de instituto. La creadora del cómic y de la serie Alicia Oseman ha querido reflejar "la celebración de la alegría queer". Y la buena noticia es que lo seguirá haciendo porque Netflix ha confirmado que habrá dos temporadas más.

'Gentleman Jack'

Hace unos meses llegaba a HBO Max la segunda temporada de 'Gentleman Jack' y lo hacía tres años después del estreno que nos traía una historia de época basada en hechos reales. La serie cuenta se centra en la vida de la terrateniente y empresaria industrial Anne Lister basándose en los diarios que ella misma escribió y en los que utilizó un código secreto para relatar toda una vida de relaciones lésbicas. Los nuevos episodios están ambientados en Reino Unido en 1834, en plena revolución industrial y con Lister demostrando ser una mujer adelantada a su tiempo, algo que despierta suspicacias y desconfianza en la sociedad de la época. Aún así, las protagonistas interpretadas por Suranne Jones (Anne Lister) y por Sophie Rundle en el papel de Ann Walker no están dispuestas a ceñirse a los convencionalismos de la época. Sally Wainwright es la creadora de esta serie que tiene a dos mujeres lesbianas como protagonistas.

'Con amor, Víctor'

La tercera y última temporada de 'Con amor, Víctor' llegaba hace apenas una semana a Disney+ para plantear los planes de futuro de Victor (Michael Cimino) y sus amigos una vez que termine el instituto. Antes de que eso suceda hay muchos decisiones que tomar y problemas que resolver. La serie nació como un spinoff de la película 'Con amor, Simon' y está ambientada en el mismo universo, pero se centra en otro protagonista. Un joven que inicia una nueva etapa en el instituto Creekwood, donde hace nuevos amigos y comienza un viaje de autodescubrimiento que le lleva cuestionarse su sexualidad. Al final, sus protagonistas deben decidir con quién y cómo quieren estar, pero sobre todo quiénes quieren ser en el futuro.

'The umbrella academy'

La recién estrenada serie de superhéroes de Netflix no es exactamente una serie LGTBI+, pero es un gran ejemplo por como ha resuelto la transición de cambio de sexo de su intérprete Elliot Page. A finales de 2020, Page anunció su nueva identidad explicando que dejaría de llamarse Ellen para ser Elliot comenzando así un proceso de transición y explicando que desde ese momento su papeles deberían coincidir con su nuevo género masculino. Del mismo modo, tanto Netflix como el creador de la serie Steve Blackman decidieron que el cambio también afectaría a su personaje en la serie fantástica. La tercera temporada incluye por tanto la transición de Vanya Hargreeves para convertirse en Viktor Hargreeves. No desvelaremos cómo se desarrolla el episodio para no estropear la historia al público. Eo propio Blackman ha explicado que el cambio afectó a los guiones cuando ya estaban terminados, pero aseguró que era algo que quería incorporar a la serie desde que Page decidió contar su nueva condición y además de pedir permiso al actor también le pidió consejo para escribir la escena.

'Steven universe'

Esta serie animada no es realmente nueva, está disponible en el catálogo de HBO Max y es todo un soplo de aire fresco que logra combinar a la perfección la ligereza de la comedia con los momentos dramáticos. Rebeca Sugar es la creadora de la ficción que se centra en Steven, un niño que vive en la localidad ficticia de Beach City junto a tres gemas humanoides que protegen la Tierra de poderosas invasiones alienígenas. Ellas son Granate, Amatista y Perla y están a cargo de Steven que ha heredado de su madre los poderes de su gema de cuarzo que no dejará de sorprender al público. Que haya sido creada por una persona de género no binario influye en su representación diversa y en la importancia que la trama otorga al género femenino contribuyendo a crear un amplio universo de ciencia ficción. El reconocimiento de la crítica le llegó con un premio Peabody y un premio GLAAD como mejor serie infantil y juvenil.

'La fragancia del primer amor'

Dos mujeres lesbianas son las protagonistas de una de las últimas producciones taiwanesas que ha llegado a Filmin y la primera serie lésbica del país tras la legalización del matrimonio homosexual en 2019. Se trata de un drama sobre el paso a la madurez y sobre la relación entre dos mujeres en etapas diferentes de su vida, primero en la adolescencia y después en la madurez, tras años de haber perdido el contacto. Los prejuicios y el odio se interponen en la relación de estas mujeres pero al reencontrarse después de toda una vida, encuentran una posibilidad para protagonizar la historia de amor que se truncó en su juventud. A pesar de que la sociedad ha cambiado y que en Taiwan el matrimonio igualitario es legal, Yi-Ming y Ting Ting deben decidir si siguen adelante con este nuevo capítulo de su vida.

'Queer as folk'

Terminamos con una serie que aún no se ha estrenado. EL 31 de julio llega una nueva’ versión de la serie británica de finales de los 90 'Queer as folk' y que tuvo a su vez una versión en Estados Unidos. Esta reimaginación que podrá verse en Starzplay explora la vida de un grupo de amigos que vive en Nueva Orleans y que verán su existencia marcada por una tragedia. Los ocho episodios de la versión creada por Stephen Dunn cuenta como protagonistas con Devin Way ('Anatomía de Grey') como Brodie, Fin Argus ('The Gifted') como Mingus, Jesse James Keitel ('Big Sky') como Ruthie, CG como Shar, Johnny Sibilly ('Hacks') como Noah y Ryan O'Connell ('Special') como Julian. O’Connell es además guionista y coproductor ejecutivo. Y además, otro de sus atractivos es la lista de estrellas invitadas que encabeza Kim Cattrall como Brenda, Juliette Lewis como Judy, o Ed Begler JR como Winston, entre otros nombres.