El gesto de la princesa Leonor cuando un joven le pregunta en un acto cómo la tienen que llamar

Durante un acto con un grupo de jóvenes, uno de los chicos pregunta a la princesa Leonor cómo la tienen que llamar. Puedes ver su reacción y respuesta en este vídeo.

Felipe y Letizia, que llevan más de 17 años casados, superaron una fuerte crisis matrimonial en 2013 y, en la actualidad, forman un equipo. Elizabeth Duval reflexiona sobre la relación: "Lo importante no es el amor que se puedan tener o que ya no se tengan, lo importante es la institución". "Si entramos en lo que han hecho la dinastía y los Borbones igual tienen infidelidades y no las conocemos", afirma Duval.

Además, como destaca la periodista María Eugenia Yagüe, "hay intereses superiores al amor y la pasión". Y es que la pareja comparte un mismo fin: que Leonor sea reina de España. En este vídeo, la princesa de Asturias protagoniza un simpático momento cuando un joven que está junto a ella en un acto le pregunta cómo la tiene que llamar.

La hija mayor de los reyes de España y heredera a la corona, responde sonriendo con un simple: "Leonor". Y hasta realiza un gesto con la mano para restarle importancia.

*Vuelve a ver Los Borbones: una familia real en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.