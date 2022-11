Arranca una nueva semana con diferentes opciones de series para combatir, el frío, la lluvia o el buen tiempo, lo que quiera que haga en el lugar en el que te encuentres. A continuación, las tienes todas pero si hay que destacar algunas quédate con la comedia 'No me gusta conducir' (TNT), la serie documental de HBO Max sobre la familia Pujol escrita por David Trueba, 'La sagrada familia', los nuevos episodios de la tercera temporada de 'L: Generación Q' (Movistar Plus+); o la visión de Tim Burton sobre la familia Addams con una serie centrada en el siniestro personaje de Miércoles en su adolescencia, en Netflix. Sigue leyendo.

Netflix

'Miércoles' - Miércoles 23 de noviembre de 2022

Tim Burton produce y dirige 'Miércoles', la nueva serie de Netflix que se centra en los años de adolescencia de la hija mayor de Morticia y Gomez Addams. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzman interpretan a unos padres orgullosos de que su hija estudie en el centro en el que ellos se conocieron, la Academia Nevermore. Se trata de una institución llena de incógnitas y a la que Miércoles Addams llega sin mucho entusiasmo, sin embargo, terminará muy implicada en la misión de conocer la verdad sobre los fenómenos paranormales y la ola de asesinatos que sufre la ciudad.

'El primer amor' - Jueves 24 de noviembre de 2022

Una historia de amor intergeneracional inspirada en 'First Love' (1999) y 'Hatsukoi' (2018), dos míticas canciones de Hikaru Utada. A finales de los noventa, dos adolescentes se enamoran por primera vez. Veinte años después, uno de los protagonistas está a punto de comprometerse, y el otro está divorciado y tiene un hijo adolescente que se está enamorando por primera vez. Jóvenes, libres y locamente enamorados: estos adolescentes iban a comerse el mundo. Pero ahora que son adultos, sienten que su vida es gris y les falta algo importante.

HBO Max

La sagrada familia

David Trueba y Jordi Ferrerons dirigen esta serie documental de cuatro episodios sobre el entramado liderado por la que fuera la familia modelo para la sociedad catalana recorriendo más de 60 años de historia a través de la figura de Jordi Pujol y de su círculo familiar. En ella participan medio centenar de personalidades del mundo de la política, el periodismo y la magistratura que, durante años, ha colaborado, convivido seguido o estudiado al expresidente de la Generalitat y su clan familiar.

Movistar Plus+

'L: Generación Q' T3-Miércoles 23 de noviembre de 2022

La nueva entrega está repleta de sorpresas asombrosas y estrellas invitadas, incluidas las cantantes Kehlani y Fletcher, Margaret Cho, Joanna Cassidy y Joey Lauren Adams. La tercera temporada comienza justo en el suspense que dejó la entrega anterior. Sus personajes intentarán lidiar con sus secretos, reparar viejas cicatrices y dar cabida a nuevas llamas en su búsqueda de "esa persona".

Filmin

'Cara a cara' T2 -Martes 22 de noviembre de 2022

Tras los sucesos de la primera temporada, esta nueva entrega de 8 episodios de la serie creada por Christoffer Boe (‘Expediente 64: Los casos del departamento Q’) se centra en la figura de la psicoanalista Susanne Egholm, madre de la víctima de la primera temporada, que deberá frenar un asesinato antes de que se produzca. Derrumbada por la muerte de su hija, Susanne descubre en una sesión de hipnosis con un nuevo cliente que éste es un asesino a sueldo, y que su último encargo va a resolverse esa misma noche. A no ser que ella pueda evitarlo.

'Pétalo carmesí, flor blanca' -Viernes 25 de noviembre de 2022

Llega una de las mejores miniseries británicas de la década. Marc Munden (‘National Treasure’) dirige la adaptación de la novela homónima de Michel Faber ambientada en el siglo XIX y protagonizada por Romola Garai (‘Miss Marx’). Ambientada en Londres en 1870, en la época de la Inglaterra Victoriana. La protagonista es Sugar, una joven e inteligente prostituta que se ha propuesto como objetivo ascender en la escala social.

Apple TV+

'Echo 3' -Miércoles 23 de noviembre de 2022

Nuevo thriller de acción de 10 episodios del creador ganador del Oscar Mark Boal ('En Tierra Hostil') y protagonizado por Luke Evans, Michiel Huisman y Jessica Ann Collins. Ambientada en América del Sur y rodada en inglés y español, la serie sigue sigue a Amber Chesborough (Collins), una joven y brillante científica que es la cabeza y el corazón de una pequeña familia estadounidense. Cuando Amber desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, su hermano Bambi (Evans) y su esposo Prince (Huisman), dos hombres con gran experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrarla en un complejo drama personal con el explosivo trasfondo de una guerra secreta.

TNT

'No me gusta conducir' -Viernes 25 de noviembre de 2022

Inspirada en la propia experiencia del director de cine y guionista Borja Cobeaga, cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo, el personaje interpretado por Juan Diego Botto, es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general. Nada más iniciar las clases, coincide con Yolanda, alumna suya en la universidad, y a la que da vida Lucía Caraballo, con la que Pablo establece una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. El actor David Lorente es Lorenzo, un implicado y bromista profesor de autoescuela que le guía al volante de esta ardua aventura. Leonor Watling interpreta a la expareja y confidente de Pablo, y Carlos Areces encarna al hermano de Lorenzo, también profesor de autoescuela, y con el que mantiene una difícil relación.

COSMO

'McDonald y Dodds' T3 -Domingo 27 de noviembre de 2022

En esta nueva temporada los detectives se enfrentarán a nuevos casos en la ciudad inglesa de Bath. Una mujer aparece muerta en una tumbona a plena luz del día y a la vista de todos, un famoso piloto de Fórmula 1 es asesinado durante una parada en boxes y un importante y rico empresario de la ciudad es hallado en una tumba el Día de los Muertos… ¿Estarán a la altura McDonald y Dodds?