Quién es Ruben Castañer, el empresario amigo de Sansa y enemigo de Palanca que llevó a los ingleses a Tor

¿Quién es quién en Tor? Con el fin de descubrir quién fue el asesino de Sansa y el motivo que le llevó a acabar con su vida, Carles Porta introduce en este quinto capítulo del true crime un nuevo personaje que pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre el crimen que acabó con la vida de Josep Montané Baró. Él es Ruben Castañer, un agente inmobiliario residente en Andorra que tuvo, probablemente, mucho que ver con el final del cacique de una u otra forma.

En el año 1976, Sansa tuvo la idea de convertir la montaña en una estación de esquí. "Buscamos cómo se podía desarrollar el pueblo de Tor. Hicimos un contrato con una compañía inglesa que había venido a participar en la estación de Arinsal. Se la habían adjudicado a ellos y estaba representada por un tal Ruben Castañer", contaba el propio Sansa ante las cámaras de televisión.

La estación de esquí y los inversores ingleses

"En mi vida, Tor solo era una ilusión que siempre tuve en Andorra. En principio, era hacer una estación de esquí. Ya está", decía el empresario en una entrevista que concedió a Carles Porta unos años después del asesinato de Sansa.

Él había ido a trabajar de camarero a Andorra cuando tenía 18 años. Poco a poco, se convirtió en agente inmobiliario, en alguien conocido y, en cierto modo, importante. Marc Forner, exjefe de Gobierno de Andorra lo conoció antes incluso de llegar a su mandato: "Tenía muchos proyectos en la cabeza. Era un hombre muy dinámico, pero no he tenido más trato con él. No paraba de moverse, por decirlo de alguna manera".

En el 76, Montané contactó con Castañer. "Le dije: 'Montané, me estás liando. Aquí se necesita mucho capital y a fondo perdido. Tengo una inmobiliaria, me gano bien la vida, todos me quieren y yo quisiera que siguiera así'. Él era un hombre muy luchador", rememoraba entonces.

Ruben Castañer fue quien se puso en contacto con los ingleses para llevar a cabo el proyecto de la estación de esquí de Tor e intentó convencer a los vecinos para ello. Sin embargo, este proyecto fue la gota que colmó el vaso. Poco después, una especie de guerra civil se desataba en Tor y, mientras que el empresario se hacía amigo de Sansa, crecía su enemistad con Palanca, el mayor opositor contra su proyecto.

*Puedes ver la serie completa de 'Tor: una historia de Carles Porta' en atresplayer.com.