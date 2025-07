Así desmontó Carles Porta el relato de Gil José para determinar cuándo mataron a Sansa

En esta historia ocurrida en la montaña de Tor, había un testigo, Antonio Gil José, quien dijo haber visto como Mont y Marli agredieron a Sansa hasta dejarlo sin vida. Los jueces no le creyeron, pero eso no quiere decir que no dijera la verdad. Carles Porta analiza en este fragmento lo ocurrido.

El último abogado de Palanca le comentó a Porta que su cliente había visto cómo habían traslado el cadáver. ¿Dijo la verdad Miguel Aguilera? ¿Quién dice la verdad?

¿Qué día mataron a Sansa?

La Guardia Civil, el juez y el fiscal establecieron que la fecha del crimen fue el miércoles 19 de julio de 1995 porque dieron por bueno el testimonio de Antonio Gil José. Una declaración que nadie puso en duda hasta que Carles Porta y su equipo relizaron un reportaje poara el programa '30 minuts' de Televisión de Cataluña.

Este reportaje se emitió por primera vez el 20 de abril de 1997. Una grabación que contó con la presencia de Gil José para ver si su versión era creíble.

Analizando el vídeo y el relato del testigo, Carles Porta se percató que "el paso" (una rampa) del que hablabla Gil José, por donde llevaron el cuerpo de Sansa hasta el interior de su hogar, no figuraba donde decía estar. Y es que, el periodista muestra una imagen del patio tal y como estaba pocos dias después de que encontraran el cadáver en el verano de 1995.

En la foto aparece el sargento Uclés, que está mirando donde supuestamente estaba la rampa descrita por Gil José. Ni existe ni nadie hizo obras hasta un añó y medio más tarde.

En el vídeo sobre estas lineas puedes ver cómo Porta desmontó la versión de Gil José.

