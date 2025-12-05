Elizabeth Duval explica por qué Leonor nunca reinará: "Lo más probable es que en 2050 salga la opción republicana"

Elizabeth Duval analiza a el futuro de la monarquía española y la relación del rey Felipe y la reina Letizia: "Si entramos en lo que han hecho los Borbones en la historia, tienen infidelidades y no las conocemos".

Felipe y Letizia, que llevan más de 17 años casados, superaron una fuerte crisis matrimonial en 2013 y, en la actualidad, forman un equipo. Elizabeth Duval reflexiona sobre la relación: "Lo importante no es el amor que se puedan tener o que ya no se tengan, lo importante es la institución". "Si entramos en lo que han hecho la dinastía y los Borbones igual tienen infidelidades y no las conocemos", afirma Duval.

Además, como destaca la periodista María Eugenia Yagüe, "hay intereses superiores al amor y la pasión". Y es que la pareja comparte un mismo fin: que Leonor sea reina de España.

José Luis Rodríguez Zapatero reflexiona sobre la situación de Felipe VI. "El rey está haciendo un esfuerzo por recuperar la confianza y ser ejemplar". Por su parte, Elizabeth Duval asegura que "la monarquía ocupa una función testimonial". "Creo que Leonor no reinará en 2050", asegura Duval, que afirma que "lo más probable es que salga la opción republicana".

*Vuelve a ver Los Borbones: una familia real en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.