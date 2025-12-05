Las dos "manchas" en la biografía de Felipe VI:" Una luna de miel por la geografía española o eso creíamos"

Mientras Juan Carlos I presumió durante décadas de ser el "mirlo blanco" de las monarquías europeas, Felipe VI lidia hoy con un "clima de desconfianza" alimentado por las investigaciones que rodean al Rey Emérito.

Este fragmento de 'Los Borbones: una familia real', recoge el momento cuando en 2015, la última vez que el CIS preguntó por la institución, la nota fue un 4,4. Aquel suspenso reflejaba el desgaste que Felipe VI heredó de una etapa marcada por la pérdida de prestigio del rey Juan Carlos I, quien durante años disfrutó de un apoyo político y mediático casi unánime.

Un estatus que él mismo reconoció con un amigo, en una conversación intervenida por el CESID: "Me decía un primo mío, Miguel de Grecia: 'Juanito, date con un canto en los dientes… Tú eres un mirlo blanco dentro de las monarquías europeas'".

Según la periodista María Eugenia Yagüe, el Rey Emérito "nunca pensó que todo saldría a la luz" ni que su figura sería cuestionada. Y, en paralelo, muchos se preguntaban: ¿es Felipe VI también un "mirlo blanco"?

Dos polémicas que persiguen a Felipe VI

La primera controversia tiene que ver con la luna de miel secreta de Felipe y Letizia. Mientras a la opinión pública se le presentó un recorrido por tierras españolas, Cuenca, Albacete, Zaragoza, en 2020 'TheTelegraph' desveló que la pareja también disfrutó de un viaje privado a destinos paradisíacos, registrados como "señor y señora Smith", que costó medio millón de euros procedentes de un amigo del rey Juan Carlos I, el empresario Josep Cusí.

"¿Sabían Felipe VI y Letizia que su viaje estaba siendo costeado con dinero de procedencia dudosa? No lo sabemos, pero pesa en su currículum", subraya José María Olmo, periodista de El Confidencial.

La segunda bomba informativa surgió cuando TheTelegraph informó de que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación offshore Lucum, empleada por Juan Carlos I para gestionar una donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí.

"A mí me parece imposible que él no lo supiera", afirma Olmo, algo en lo que el escritor José García Abad coincide: "Lo tiene muy complicado. Es muy difícil que convenza de que desconocía las irregularidades de su padre".

La herencia de sospechas, los escándalos del Emérito y el descontento ciudadano, derivaron así en el último acto de supervivencia de Felipe, destierro de Juan Carlos I.

