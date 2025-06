La declaración voluntaria de Miguel Aguilera, primer sospechoso del crimen de Tor, da un giro a la investigación: ¿es él el asesino de Sansa?

El sargento de la Policía Judicial entregó el informe, en el que señalaba directamente a Miguel Aguilera como el asesino de Josep Montané Baró, Sansa, el 1 de agosto a las 10 de la mañana en el juzgado de Tremp. Dos horas más tarde, el sospechoso se presentaba voluntariamente en el juzgado. "Había recibido la citación el día antes", aclara Carles Porta en este true crime que emite laSexta.

La abogada Marisa Llimiñana rememora ese día en este documental. "Me dicen: 'Han matado a El Rubio de Tor' y que este chico era probablemente quien lo había matado", cuenta. Llimiñana recuerda a Aguilera como a "un chico ausente" que explicó "una versión creíble" en la que aseguraba que era inocente.

"Reconoce que estaba enfadado con Montané, que se habían peleado porque Montané lo echaba y aquello lo tenía muy enfadado". Un vecino le dijo que ese día, Sansa no estaba en casa. "Él lo que quería era ir a la casa a buscar sus cosas", explica. De camino, se bebió una botella de ponche y se fumó tres cigarrillos (justo los elementos que se mencionan en el informe que lo acusa). Se quedó a dormir y se marchó por la mañana.

"El juez pensó lo mismo que yo: lo dejó en libertad. El juez no vio clara aquella culpabilidad que vio tan clara la Guardia Civil. Para mí, lo de Aguilera fue una manera con la que se quiso cerrar muy rápido lo de la muerte de El Rubio, pero no salió bien", comenta la letrada.

Miguel quedó libre y desapareció. Nunca volvió a contactar con su abogada. Pero ella sí que volverá a aparecer en esta historia. "El Rubio era muy consciente de que tenía enemigos, muchos. No era Palanca y la montaña de Tor, no. Había otros intereses. Él tenía muchos enemigos debidos a la montaña y también a su carácter. A Montané lo mantuvo mucho tiempo vivo el hecho de tener a Aguilera a su lado. Lo matan cuando Aguilera no está", concluye la abogada.

"¿Tiene razón la abogada Llimiñana?", se pregunta Carles Porta. "¿Todo el mundo nos ha dicho la verdad?", añade.

Lo averiguaremos en los siguientes episodios.

*Ya disponible la serie completa 'Tor: una historia de Carles Porta' en atresplayer.com