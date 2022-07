Los hermanos Duffer hablaron por primera vez hace pocas semanas sobre el spinoff de 'Stranger Things' y, aunque no han revelado ningún detalle, no hace falta mucho más para que comiencen las preguntas y las elucubraciones sobre el tema. El último ha sido David Harbour que en una entrevista para GQ ha revelado quién le gustaría que interpretase al jefe de policía Jim Hopper de joven, en caso de que la nueva serie fuese una precuela. El actor ha apuntado a otro colega de éxito, Jacob Elordi que interpreta a Nate Jacobs en la exitosa serie de HBO Max, 'Euphoria'.

Harbour ni siquiera sabe aún qué será de su personaje en la quinta temporada, pero sí que parece por sus declaraciones que con el final de la serie dará por terminado su viaje. "Creo que Hopper es una personaje que puede existir independientemente de mí. Si quieren retroceder en el tiempo o avanzar… me encantará ver a otro actor haciendo de Hopper y ver lo que puede aportar", ha dicho. Y su elección de Elordi se basa, entre otras, en una cuestión de parecido: "Podría conseguir ser tan guapo como yo a los 20 años", ha bromeado.

Lo cierto es que, si todo sigue según lo previsto, el spinoff de 'Stranger Things' aún tardará en llegar. Tal y como Harbour ha comentado en la entrevista, la quinta temporada aún se está escribiendo y el rodaje no empezará hasta el año que viene por lo que los nuevos episodios no llegarían hasta mediados de 2024, según lo plazos habituales de la serie. Y teniendo en cuenta que los hermanos Duffer han dicho que no quieren empezar con el spinoff hasta que la ficción original haya terminado quizá estaríamos hablando de 2025 o 2026. "Creo que tan pronto como la serie termine, o tal vez seis meses antes de que termine, se oirá hablar de cualquier spinoff que tengan planeado", ha confirmado el actor.