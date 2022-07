'Stranger Things' se ha convertido en la serie insignia de Netflix y el tándem que la plataforma ha formado con los hermanos Duffer, Matt y Ross, seguirá dando sus frutos tras la ampliación del acuerdo. La diferencia es que a partir de ahora los nuevos proyectos saldrán de la nueva productora que han creado los Duffer para la que han fichado a una veterana directiva de BBC América. "La pasión de Hilary por la narración de historias es quizá sólo comparable a su pasión por los propios narradores, a los que protege ferozmente. No es de extrañar que tantos guionistas y directores se sientan atraídos por trabajar con ella", han declarado. En honor a su producto estrella, Upside Down es el nombre de la nueva compañía.

Según han explicado los propios creadores en un comunicado de Netflix, la empresa se guiará por el objetivo de crear el tipo de historias que les inspiraron a crecer: "Historias que tienen lugar en la hermosa encrucijada de lo ordinario y lo extraordinario, donde el espectáculo coexiste con el trabajo de personajes íntimos y donde el corazón gana al cinismo". Por parte de Netflix, Ted Sarandos ha manifestado su satisfacción por seguir colaborando con ellos: "Matt y Ross tienen un talento único con una visión tan clara y nítida. Lo suyo son los detalles: no es casualidad que 'Stranger Things' haya calado para convertirse en el épico fenómeno de la cultura pop que es hoy. Estamos muy contentos de seguir contando nuevas historias con ellos a medida que crecen Upside Down Pictures y de dar la bienvenida a Hilary como socia creativa".

Sin duda, el primer proyecto de esta nueva etapa será la quinta y última temporada de 'Stranger Thins' en la que tendrá lugar la épica batalla entre el bien y el mal, representados por Eleven y Vecna. Pero no será el único. Relacionado con su gran proyecto llegará también el spinoff del que los Duffer ya han hablado sin dar muchos detalles, tal y como contamos aquí. Y además también habrá una obra de teatro ambientada en el mundo y la mitología de la serie e escribirá Kate Trefry y que llevará el sello de la productora de teatro que está detrás de obras como The Crown, Billy Elliot o The Reader.

Upside Down también adaptará la serie japonesa de manga y anime creada por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata, 'Death Note'. La obra sigue a un adolescente brillante que descubre un cuaderno negro con el que obtiene poderes sobrenaturales para controlar la vida y la muerte, que puede causar simplemente escribiendo el nombre de una persona en las páginas de la libreta. Embriagado por su poder decide limpiar el mundo de indeseables mientras la policía trata de seguirle la pista. Este título ya fue adaptado por Netflix en forma de película en 2017.

Por otro lado, los hermanos Duffer crearán una serie basada en la novela de 1984 de Stephen King y Peter Straub, 'The Talisman'. La historia trata sobre un joven que vive entre New Hampshire y el mundo alternativo conocido por ‘The Territories’ con el objetivo de conseguir un objeto que salve la vida de su madre. Lo del mundo alternativo está muy relacionado con el universo de Stranger Things y el propio Matt Duffer reveló a Deadline algunos detalles del proyecto: "Tiene mucha más fantasía, ciencia ficción y elementos de terror. Tiene corazón, todo lo que amamos y también el mejor personaje de hombre lobo de todos los tiempos". Además, también producirán proyectos de otros como la serie original creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews (Dark Crystal: Age of resistance).