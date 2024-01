Las huelgas de guionistas y de actores que tuvieron lugar entre los meses de mayo y noviembre afectaron al calendario de premios de cine y televisión, además de alterar la producción de un montón de series y películas. Enero, febrero y marzo ya suelen estar de por sí repletas de entregas de premios de cine y televisión, pero este año las que se celebraban en verano tuvieron que aplazarse hasta los primeros meses de 2024. Por eso aunque se celebren este año en realidad son los Premios Emmy de 2023.

Esta semana arrancaba con los Globos de Oro 2024, la 81ª gala confirmó a 'Succession' (HBO Max) como la mejor serie dramática, a 'The Bear' (Disney+) como mejor ficción de comedia y además puso el foco en el título de Netflix 'Bronca' que se llevó el premio a mejor miniserie. Sin embargo, son los Emmy los que se consideran como los premios más importantes de la televisión, ya que son los galardones que concede la Academia de Televisión de Estados Unidos y este año celebran su edición número 75. Consulta aquí todas las series y los intérpretes nominados.

Cuándo se celebran los premios Emmy 2024

Los Emmy deberían haberse entregado el pasado 18 de septiembre de 2023, pero en lugar de eso la gala se celebrará el 15 de enero de 2024. Con cuatro meses de retraso, el Peacock Theater de Los Ángeles acogerá la 75 edición de los galardones más importantes de la televisión en Estados Unidos.

Cómo ver la alfombra roja y la ceremonia de entrega de los Emmy

La celebración de la ceremonia en Los Ángeles comenzará a las 17h con la llegada de las estrellas al Peacock Theater, lo que equivale a las 2h de la madrugada en España. El canal FOX es el encargado de la emisión en Estados Unidos, tanto de la alfombra roja como de la gala de entrega de premios con una duración total de tres horas.

En España será posible ver la retransmisión en directo de la gala en Movistar Plus+ entre las 2.00h y las 5.00h de la madrugada.

Quién presenta la gala y quiénes entregan los premios

Como ya dijimos aquí, últimamente Taylor Swift parece que es el perejil de todas las salsas y había rumores de que sería la presentadora de la 75ª gala de los premios Emmy, pero no. Finalmente, el presentador será el actor Anthony Anderson, conocido por ser Andre 'Dre' Johnson, el padre de la familia protagonista de la serie 'Black-ish' a lo largo de ocho temporadas. Él mismo bromeó con la posibilidad de que Swift hubiera sido la anfitriona: "Cuando FOX me pidió que presentara esta histórica retransmisión, me alegré mucho de que Taylor Swift no estuviera disponible, y ahora estoy impaciente por formar parte de la mayor noche de la televisión".

Además un buen número de estrellas subirán al escenario para presentar las nominaciones y entregar los premios de las diferentes categorías. Entre otros, veremos a Jason Bateman ('Ozark'), Quinta Brunson ('Colegio Abbott'), Jodie Foster ('True Detective'), Brett Goldstein ('Ted Lasso'), Jon Han ('Fargo'), Jenna Ortega ('Miércoles'), Pedro Pascal ('The last of us'), Sheryl Lee Ralph ('Colegio Abbott'), Holland Taylor ('The morning show'), Juno Temple ('Fargo'), Hannah Waddingham ('Ted Lasso').