Vamos a dejar volar la imaginación y a pensar en lo que haríamos si nos tocase la lotería de Navidad, aunque puede que lleves años pensándolo y tengas hasta un plan de posibles inversiones o una lista de favoritos en Idealista que ni la Preysler. Aún así, leyendo porque en estas series también verás las dificultades de tener una cuenta bancaria desbordante.

Como estamos hablando de imaginar, en nuestra fantasía no hay "agujeros que tapar" así que destierra esa frase, todo el dinero es para ti. ¿Harías un viaje a un resort de lujo en un exclusivo destino como en 'The White Lotus'? Piénsalo mejor, porque puede salir regular. ¿Montarías un emporio en el que emplearías a parte de tu familia? Si has visto 'Succession' ya sabrás que no es la mejor idea. ¿Intentarías codearte con la flor y nata de la sociedad como en 'The Gilded Age' o incluso relacionarte con la realeza, véase 'The Crown'? Vete haciendo a la idea de que no va a ser fácil.

Cuando vuelvas a la realidad, es muy probable que este año tampoco te haya tocado la lotería, pero siempre te quedará la ficción para comprobar que los ricos también lloran, ¿con más comodidades? Sí, pero lloran.

'Succession'

Si te toca la lotería de Navidad es verdad que no te vas a hacer tan rico como para llevar la vida de la malavenida familia Roy y a cambiar el bus y el metro por helicópteros y jet privados, pero ya tendrás un pellizquito para empezar a invertir y crear una gran fortuna. Si no la has visto, en esta serie puedes encontrar ejemplos de compras y ventas de empresas y de negociaciones. Pero, sobre todo, verás muchos y muy buenos ejemplos de lo que no hay que hacer, como traicionar a tus hermanos, a tu padre o a tu pareja, no ir a terapia, humillar al personal (además piensa que quizá después pueda tener tu destino en tus manos) o convertirte en una persona cretina por el simple hecho de tener cantidades ingentes de dinero. Puedes disfrutar sus cuatro temporadas completas en HBO Max.

'The White Lotus'

El sueño de viajar sin que el presupuesto sea un problema es algo muy recurrente. 'The White Lotus' nos traslada a lugares de ensueño en Hawai, en la primera temporada, o a Sicilia, en su segunda entrega, para mostrarnos las miserias humanas por muchos destinos paradisiacos que se puedan pagar. Y ojo, en cada temporada hay algún personaje que sale mal parado, porque si hay algo que une a ricos y no ricos seguramente sea el sufrimiento o la muerte. Un mensaje que la serie transmite con un equilibrio perfecto entre comedia y drama. Las conclusiones que sacarás de sus tramas es que no es oro todo lo que reluce y que hay que tener mucho cuidado con las personas que se te acercan, aparentemente, desinteresadas. En HBO Max se pueden ver las dos primeras temporadas y la tercera, ambientada en Tailandia, llegará próximamente.

'La edad dorada'

Enriquecerse de la noche a la mañana, ya sea por una herencia o por un negocio exitoso, no te lleva directamente a formar parte de la élite de las grandes fortunas. Es lo que se ve en la serie de época 'La edad dorada' ambientada a comienzos de 1880 en una ciudad de Nueva York en la que las nuevas familias ricas, gracias al negocio del ferrocarril o el acero y a una incipiente industrialización, irrumpían en las viejas tradiciones de las familias adineradas de la élite política y económica. Lo que se ve en esta serie es que el dinero no da el estatus, aunque es verdad que para la protagonista Bertha Russell (Carrie Coon) hay pocas cosas que no se puedan comprar y no hay obstáculo que se ponga por delante. Las dos primeras temporadas están completas en HBO Max y la tercera acaba de ser confirmada.

'The Crown'

La serie de Netflix que nos ha acercado a la realeza británica y una de las familias más poderosas y conocidas del mundo ha llegado a su fin con su sexta temporada. Obviamente, no hay premio de la lotería que te pueda llevar a emparentar con la monarquía, pero en esta historia ficcionada sobre el reinado y la vida personal de la reina Isabel II y su compleja familia también podemos observar que al final la felicidad está en las pequeñas cosas y que todas las familias, ricas o no, tienen sus peculiaridades. La diferencia es que las nuestras no se airean más allá de nuestro barrio o nuestro pueblo y las suyas son vox populi en cualquier parte del mundo. Además, en este caso el dinero y el poder se pueden convertir en una lujosa jaula de oro y es muy difícil adaptarse a ese mundo, sin pertenecer a él desde la cuna y, aún siendo así, es difícil. Todos los capítulos se pueden ver en Netflix.

'Los Farad'

En esta serie recién estrenada, sí tenemos a un personaje que interpreta Miguel Herrán que está empeñado en dejar atrás una vida de dificultades y, de la nada, logra acceder a una vida de dinero y lujo al casarse con la heredera (Susana Abaitua) de una poderosa familia de Marbella, los Farad. Está ambientada en los años 80 y recrea desde la ficción un mundo de excesos gracias al negocio del tráfico de armas. Por mucho que deslumbre el lujo de esta ficción no hay que perder de vista el turbio negocio que está detrás de la fortuna y es que vivir al límite de la legalidad supone correr muchos riesgo y tener muchas más preocupaciones. Así que si hay que aprender algo de esta serie de Mariano Barroso es que una vida millonaria está muy bien, pero que la tranquilidad no tiene precio. La serie ya está disponible en Prime Video.