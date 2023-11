El creador de 'The White Lotus' Mike White respondía a Enterteinment Weekly sobre el estado de la tercera temporada de 'The White Lotus', cuyo estreno no se espera hasta 2025, tal y como informó HBO hace unos días. White volvió a trabajar en el guion cuando terminó la huelga de guionistas, pero la producción no podrá reanudarse hasta que no acabe también el paro convocado por el Sindicato de Actores SAG-AFTRA. "Estoy terminando los guiones", ha asegurado añadiendo que está "superemocionado por el contenido de la temporada". "Va a ser un 'The White Lotus' sobredimensionado" y continúa explicando que "va a ser más larga, más grande y más loca". "No sé lo que pensará la gente, pero (...) según mi barómetro es algo bueno...", ha avanzado.

El creador tiene intención de comenzar a rodar "a principios de año", pero para eso tiene que terminar la huelga SAG-AFTRA con tiempo para poder hacer el casting. Hay que tener en cuenta que 'The White Lotus' cambia prácticamente todo el reparto de una temporada a otra. En la segunda temporada repetía Jennifer Coolidge como la maravillosa Tanya McQuoid y regresaba también Jon Gries interpretando a su marido.

Para los nuevos capítulos el único nombre confirmado para el reparto también es una cara conocida del lujoso resort. Se trata de la actriz Natasha Rothwell que volverá como Belinda, la encargada del spa que en la primera temporada le confiaba a la excéntrica Tanya su sueño de emprender su propio negocio Wellness.

También Connie Briton confesó en una entrevista con Deadline que había hablado con White sobre un posible regreso de su personaje, la millonaria financiera Nicole Mossbacher, en la tercera temporada ya que no había sido posible en la segunda. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada aún.

Puestos a especular, seguimos pensando en un posible regreso de Jennifer Coolidge como Tanya McQuoid desde el más allá. La conexión podría ser Belinda o incluso Portia la fantástica asistente personal de la millonaria a la que daba vida Haley Lu Richardson. Además, encajaría con las declaraciones de White en las que avanzó que esta trama que se desarrolla en Asia estaría dedicada a la espiritualidad oriental.

En otras declaraciones White también ha hablado sobre recuperar a diferentes personajes y aunque le encantaría repetir con todos también aseguró que "es más divertido tener pequeños hilos a través de la serie". También llegó a decir que si la serie continuase otras dos temporadas "sería divertido hacer una de estrellas".