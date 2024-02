Catherine O'Hara formará parte del reparto de 'The last of us', aunque no lo hará como personaje recurrente. Ya conocíamos los nombres que se unen a los protagonistas Pedro Pascal y Bella Ramsey para la nueva temporada con Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Young Mazino interpretando a Abby, Dina y Jesse.

O'Hara no tendrá un papel tan relevante, sino que va a participar en la trama como estrella invitada. Probablemente habrá más colaboraciones puntuales, pero la suya ha sido la primera en anunciarse y de momento su personaje es un misterios porque no se ha revelado qué papel va a interpretar.

La veterana actriz cuenta con una extensa carrera en la que ha interpretado, entre otros muchos papeles, a la madre del protagonista de 'Solo en casa' o a Moira Rose en la premiada serie 'Shitt's Creek'. Después de formar parte del reparto de 'Bitelchús' en 1988, también estará en la secuela que se estrenará en septiembre repitiendo el papel de Delia Deeltz.

En la primera temporada las historias paralelas a la trama principal fueron de lo más comentado de la serie. Las principales estrellas invitadas fueron Nick Offerman, Storm Reid y Muray Bartlett y los dos primeros fueron galardonados con un Emmy por sus papeles.

Del resto de incorporaciones, sin embargo, sí que hay más información sobre todo teniendo en cuenta que los nuevos capítulos siguen basándose en la segunda parte del vídeojuego de Naughty Dog. Así, Dever interpretará a Abby, una hábil soldado cuya visión en blanco y negro del mundo se ve cuestionada cuando busca venganza por sus seres queridos. Merced interpretará a Dina, descrita como "un espíritu libre cuya devoción por Ellie se verá puesta a prueba por la brutalidad del mundo que habitan", mientras que Mazino encarnará a Jesse, "un pilar de su comunidad que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias, a veces a un coste terrible".