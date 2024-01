Isabela Merced ha sido la actriz elegida para interpretar a uno de los nuevos personajes que veremos en la segunda temporada de 'The last of us' junto a Joel y Bella. Merced se suma a sí a las otras dos nuevas caras de la serie Young Mazino, en el papel de Jesse, y Kaitlyn Dever como Abby.

Aunque probablemente habrá otras nuevas incorporaciones, estos tres son los principales personajes de las nuevas historias teniendo en cuenta que la serie es desde el principio bastante fiel al videojuego de Naughty Dog en el que se basa.

El personaje de Isabela Merced Dina será el nuevo interés romántico de Ellie y también la exnovia de Jesse. Sobre su personaje, los creadores Craig Mazin y Neil Druckman han dicho que "es un espíritu libre cuya devoción por Ellie se verá puesta a prueba por la brutalidad del mundo que habitan".

"Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante", han añadido antes de explicar que el flechazo con Isabela Merced fue instantáneo. "Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia".

Merced es sobre todo conocida por sus papeles en películas como 'Transformers: el último caballero', 'Dora y la ciudad perdida' o 'Familia al instante'. Más recientemente participó en la cinta 'Rosalina', la revisión de 'Romeo y Julieta' de Disney+ en la que además coincidió con su nueva compañera de reparto Kaitlyn Dever.