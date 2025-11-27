Las "ayudas" que el rey Juan Carlos I pidió a otras monarquías para mantener al PSOE fuera del Gobierno: "Aquí está el origen de su fortuna personal"

El periodista José García Abad cuenta en este documental de atresplayer que ahora emite laSexta que Juan Carlos temió perder la corona cuando en las primeras elecciones democráticas Felipe González obtuvo tan buenos resultados.

Tras haber vivido en el exilio tras la proclamación de la II República y, de vuelta en España, separado de su famila y bajo la tutela de Franco, Juan Carlos I se convertía en rey tras la muerte del dictador. Sin embargo, vio peligrar pronto su corona. En junio del 77 se celebraron las primeras elecciones democráticas en 40 años y el éxito inesperado del Partido Socialista, de convicciones republicanas entonces,lo puso en alerta. Un episodio de la historia reciente de nuestro país que analiza la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real', emitida ahora por laSexta.

Para intentar evitar que el PSOE arrasara en las siguientes elecciones, buscó ayuda financiera. "Concretamente le manda una carta al sah de Persia diciendo que podía ganar un tal Felipe González las elecciones, que era un rojo peligroso y que peligraba la monarquía. Por solidaridad monárquica le pide una ayuda económica", cuenta José García Abad, periodista y escritor, en una entrevista para el documental. El sah le dio el dinero que Juan Carlos pidió.

El dinero para "financiar la transición" que Suárez nunca vio

"Él dijo que este dinero era para Suárez, para el partido UCD, pero yo hablé con Suárez y me dijo que no había visto un duro. Eso se lo quedó Juan Carlos, ese dinero", asevera García Abad.

Tras este primer éxito, repitió la operación en Arabia Saudí. "Para financiar la transición, don Juan Carlos se dirigió al rey saudí y le pidió ayuda económica. Le dio 36 millones de dólares para la transición. Y luego le dio 50 millones de euros para él, a crédito 0", detalla Juan Fernández Miranda, periodista de ABC y escritor, en esta producción. Los 50 millones de euros que él invirtió le generaron unos beneficios de 18 millones, según indica. "Y ese crédito inicial de 50 fue renovado. Por lo tanto, entendemos que aquí está el origen de la fortuna personal de don Juan Carlos", concluye Fernández Miranda.

Los 10 millones que Juan Carlos nunca devolvió

100 millones para él del rey saudí y con solo una condición: tiene que devolver el dinero en 10 años. Pasado ese tiempo, "llega un príncipe de Arabia para reclamar el dinero", explica García Abad. "Cunde el pánico en palacio. Se decía: 'Ahí viene el cobrador del Frac'. Aquello fue un espectáculo de película", cuenta.

Según explica, el rey mandó a su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, al aeropuerto militar. "Se pone de rodillas y le dan cinco años más para devolverlo", destaca. Aunque nunca los devolvió. "Parece que al final, se los perdonaron", agrega.

