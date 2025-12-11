Así reaccionó el rey Juan Carlos al preguntarle si la reina Sofía es celosa

"Pregunté al rey si la reina era celosa y pegó un respigo", recuerda Pilar Urbano, que desvela la respuesta de Juan Carlos I: "Es celosa con dignidad y elegancia".

Desde que el príncipe Felipe tenía cinco años la relación del rey Juan Carlos I y la reina Sofía se rompe y cada uno empieza a hacer vida por separado, convirtiéndose más en una empresa que en matrimonio. Había, incluso, una división física en palacio y cada uno ocupada zonas distintas. Algo, que la periodista Carmen Enríquez asegura que "es normal en las familiares reales".

Sin embargo, la infidelidad del rey Juan Carlos a la reina Sofía con Bárbara Rey no fue la única, ya que el instinto de conquista del entonces rey va más allá. José María Olmo explica que "no solo fue Bárbara Rey" sino que "muchas mujeres han recibido fondos de Zarzuela para estar calladas".

Aunque la reina Sofía intenta ser una reina feliz, es una mujer triste. "La educación de Sofía era tan correcta en la monarquía que pensó que en su cargo entraba aguantar infidelidades siempre que no fueran llamativas", explica la periodista María Eugenia Yagüe en el vídeo principal de esta noticia, donde su compañera de profesión Pilar Urbano recuerda una anécdota vivida con el rey.

