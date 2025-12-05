Así reaccionó la reina Letizia cuando una niña le preguntó a Leonor qué quería ser de mayor: "Ella..."

El destino de la princesa Leonor está dibujado desde que nació, como el de su padre, el rey Felipe. Así reaccionaron ella y su madre, la reina Letizia, cuando una niña le preguntó qué quería ser de mayor.

Apartado Juan Carlos I, los reyes de España pretenden limpiar la imagen de la monarquía con eventos y viajes internacionales. El periodista Fernando Ónega destaca cómo la reina Letizia "escribe sus discursos y procura darles emoción": "Es una reina comunicadora".

Por su parte, Felipe VI, que había sido preparado para ser un rey con carácter y determinación, se ha visto obligado a ser todo lo contrario tras los escándalos de su padre, el rey Juan Carlos: un rey a la defensiva y discreto.

Por su lado, el destino de la princesa Leonor está dibujado desde niña, como el de su padre. Por eso, la princesa protagonizó un llamativo momento cuando en un acto otra niña pequeña le preguntó qué quería ser de mayor.

"Letizia y sus hijas visitaron una escuela en Mallorca y una niña jovencita, pobrecita, muy, muy niña, le dijo a Leonor que qué iba a ser de mayor", recuerda la periodista María Eugenia Yagüe, que explica que "es una frase terrible". Ya que igual, la princesa Leonor "no quiere ser reina y le gustaría más ser astronauta". En este vídeo puedes ver la reacción de Leonor y también la de la reina Letizia, que es la encargada de responde a la niña sobre el futuro de su hija.

