'Déjate ver' , la última serie de Álvaro Carmona para atresplayer, está en Francia. Y desde Lille, donde se ha celebrado estos días el Festival Series Mania, ha hablado su director con la prestigiosa revista 'Variety'. "Uno de los pilares de 'Déjate ver' era intentar hacer algo que tuviera un tono único. Tenía mucho miedo a hacer algo que el espectador pensara que ya había visto", ha explicado Carmona al citado medio desde la ciudad en la que se ha proyectado su última serie. En el marco del Festival, no solo se ha proyectado la serie sino que también se ha celebrado un debate-coloquio sobre la ficción, en un escenario que desde hace más de una década se presenta como uno de los eventos más importantes en la creación internacional de series.

"A día de hoy, cuando cada semana se estrenan decenas de series, era todo un reto. Ser auténtico a día de hoy es un verdadero desafío", ha explicado el director, cuya serie se estrenó en atresplayer el pasado mes de septiembre. 'Déjate ver' cuenta la historia de Ana (Macarena Sanz), una joven que ha empezado a desaparecer y cuyo diagnóstico facultativo acaba siendo "principio de invisibilidad". Si quiere dejar de evaporarse, tendrá que cambiar completamente de vida.

Carmona asegura que "nos guste o no", a diario estamos "bombardeados" por "estímulos fabricados sobre lo que define el éxito". "Inconscientemente creamos una especie de canon al que aspirar. En el caso de 'Déjate ver', Ana también es pintora. Muchas veces, los artistas dejamos que la percepción de lo que creamos dicte no sólo el valor de nuestro trabajo, sino el nuestro propio", ha explicado.

"Sin hacer spoiler sobre el concepto, el problema al que se enfrenta Ana surge porque contenía la cantidad perfecta de realismo mágico que buscaba para la serie. Al mismo tiempo, se me abrió una puerta para hablar de temas que me parecieron interesantes, como la identidad, la frustración creativa, el circo que es el mundo del arte, la familia o la superficialidad", ha señalado. Incluso antes de escribir, explica, ya tenía "muy claro" que quería que la serie "criticara el universo en el que vivimos" desde una perspectiva diferente. Una de las ideas más importantes para Carmona en 'Déjate ver' era que primero fuera posible reírse de "lo loco que es algo" pero luego pensar que "no estamos tan lejos de que realmente eso ocurra".

'Déjate ver' habla sobre la invisibilización, pero también sobre el exhibicionismo y el postureo en las redes sociales, el circo del mundo de las artes. La última serie de Carmona fue seleccionada, junto a 'Zorras', para su programación en la última edición de a Berlinale, antes de ser llamada para ser exhibida en el Festival Series Mania. Pero este no es el primer trabajo de Carmona con cierta proyección internacional. En 2021 estuvo nominado en los Premios Emmy por su serie 'Gente hablando', también de Atresmedia, y preseleccionado para los Premios Oscar en el año 2022 por su corto 'El tratamiento'.