'Déjate ver' es la nueva serie del creador Álvaro Carmona ('Gente hablando') en la que trata la crisis de identidad de la protagonista Ana Callet, a la que da vida Macarena Sanz. La serie llega este domingo a atresplayer y en ella, Carmona ha querido plasmar sus preocupaciones aunque eso no significa necesariamente que surja de su propia crisis: "No lo sé, igual es la terapia más cara del mundo, liar a un montón de gente durante más de un año...". Bromas aparte, sí que nos explica que "el personaje de Ana y toda la serie está llena de cosas a las que dedica tiempo pensando". "Son todo temas que me interesan".

"No he pensado qué es lo que la gente querría ver", explica. "He pensado de qué me gustaría hablar a mí en una serie independientemente de lo que se vea y de ahí surgen todos los temas que toca", nos cuenta. Macarena Sanz es la protagonista, aunque afirma que no se acostumbra a decirlo y que le "da vergüenza" y asegura que le atrajo el proyecto porque "habla de la búsqueda de la identidad, de qué buscamos en la mirada del otro y cómo nos conformamos a través de esa mirada".

No es una serie fácil de describir y mucho menos sin spoilers. "Me gusta porque es una historia de una tía que trabaja y lo hace para un hombre que invisibiliza su trabajo, es un tema bastante común y me gusta ver cómo se encuentra a sí misma", explica Sanz. Esa "tía" es Ana Callet, una artista que trabaja para un famoso genio del arte llamado Bassil que mantiene su identidad en secreto. Preocupada al descubrir que le está desapareciendo un dedo del pie acude a un médico que le diagnostica un principio de invisibilidad y la única cura es cambiar radicalmente de vida hasta descubrir lo que la está haciendo desaparecer. "Para cada persona lo que nos hace desaparecer pueden ser cosas distintas: pueden ser dinámicas familiares, puede ser una pareja, puede ser el trabajo", revela la actriz. Así que a cada persona la serie le afectará por cosas distintas, aunque todos van a reconocer escenas sobre el uso de la tecnología, por ejemplo, que están normalizadas en la sociedad y que en 'Déjate ver' son llevadas al surrealismo.