Jacob Elordi está comprobando estos días de primera mano la fama internacional que le ha proporcionado su oscuro personaje Nate Jacobs de 'Euphoria' (HBO Max). El actor australiano, que tiene orígenes vascos por parte de uno de sus abuelos, parece estar aprovechando su reciente viaje a Mónaco de la mano de una marca de relojes de lujo para disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 para visitar otros países de Europa y España es uno de ellos. En el circuito de Mónaco hemos podido verle junto al actor de 'Anatomía de Grey', Patrick Dempsey, y la protagonista de la segunda temporada de 'Los Bridgerton', Simone Ashley.

La alarma saltaba cuando una usuaria de Tik Tok publicaba unas imágenes con el actor en un conocido restaurante italiano de Madrid en las que se podía ver a Elordi haciendo gala de su simpatía ya que se hizo fotos hasta con la abuela de la joven y le dio un cariñoso beso en la cabeza. El vídeo ya no está disponible, pero las imágenes están circulando como la pólvora por las redes sociales. Además, la joven no es la única que se lo ha encontrado y los testimonios de quienes le han visto se suceden. También el periodista y redactor jefe de la revista Hola, Martín Bianchi Tasso, ha asegurado en una publicación de Twitter que se ha cruzado con el actor por su barrio: "Casi me desmayo", ha asegurado.

No ha hecho falta mucho más para desatar la euforia (nunca mejor dicho) entre los seguidores del actor y de la serie de HBO Max en la que Elordi trabaja junto a actrices como Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schufer o Alexa Demie. A través de comentarios en Twitter los fans aseguran estar dispuestos a dejarlo todo, incluidos el trabajo o los estudios de la EVAU, para peinar la ciudad en busca del intérprete. Elordi, sin embargo, no ha reflejado de momento ningún detalle de su viaje en sus redes sociales y no sabemos si está de visita de ocio o si tiene algún compromiso profesional, así que tampoco sabemos hasta cuando será posible cruzarse con él por las calles de Madrid. A juzgar por los 'avistamientos', el actor se ha estado moviendo por los barrios de Justicia y Universidad y en concreto, en algún local de la zona de Malasaña.

Como ya hemos mencionado, el actor nación en Australia, en la ciudad de Brisbane, en la que ha vivido durante casi toda su vida hasta que por motivos profesionales ha trasladado su residencia a Los Ángeles, en Estados Unidos. Como él mismo ha mencionado en alguna entrevista, Elordi está vinculado a nuestro país gracias a su ascendencia vasca por parte de uno de sus abuelos. De hecho, en una ocasión el actor llegó a decir que "su abuelo le estrangularía si supiera que en Wikipedia pone 'ascendencia española'" sin especificar que su origen está en el País Vasco. Además de por su papel en 'Euphoria', Jacob Elordi es conocido por su papel de Noah Flynn en la comedia romántica de Netflix 'Mi primer beso' y en las dos secuelas posteriores.