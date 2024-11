Donald Trump se ha convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos. El candidato republicano se ha impuesto a Kamala Harris, consiguiendo 277 votos electorales frente a los 224 de la demócrata. Con su vuelta a la Casa Blanca, Trump seguro volver a su tensa relación con la prensa que ha dejado momentos históricos.

"No creo que Trump intente mejorarla porque cuanto más los azota mejor le va a él", afirma Isabel Forner. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Trump ha declarado que tiene "una guerra abierta con los medios" y no ha dudado en insultarlos calificándolos como "corruptos", "deshonestos" o "pila de basura". E incluso ha llegado a mandar callar a determinados periodistas durante sus ruedas de prensa.

"Para mí que no le caen bien los periodistas, este tiene vetados hasta los de 'Jara y Sedal'", afirma Iñaki Urrutia. "Viendo que le apoya el tío más rico del mundo... es muy raro que a la gente que no tiene tanto dinero no le vaya a ir mejor", afirma, irónico, Dani Mateo, "Elon Musk se ve con unas ganas de pagar...".