Rozalén se transformará en Bonnie Tyler y cantará en la próxima gala de 'Tu cara me suena' la icónica canción 'It's a heartache'. El video no solo ha sorprendido a las zapeadoras y al público, sino que también a la propia cantante, pues no había visto como había quedado su actuación.

La artista de Albacete borda la voz de Bonnie Tyler; sin embargo, el aspecto no termina de convencer. "Parezco Joaquín Reyes haciendo a Nieves Herrero, pero la voz la clavé. La caracterización me dio una 'cosica'", comenta Rozalén ante las risas de todos los zapeadores y Dani Mateo, que fue el primero en darse cuenta del parecido de la cantante con el humorista.

"Cuatro horas y eres Joaquín Reyes haciendo de Celine Dion", añade la cantante. Sin embargo, explica que su paso por el programa de imitaciones le sirvió para "reírse de sí misma" y de perder la vergüenza ante este tipo de situaciones. Además, confiesa que se lo pasó muy bien imitando a Bonnie Tyler.