VÍDEO | Zapeando 'envía' a Nueva York cuatro enviados especiales para conocer la última hora de la histórica nevada

'María Faltaotrabufanda', 'Quique Frío', 'Isabel Siescampa' y 'Nacho Basquero' se han desplazado hasta la ciudad que nunca duerme para compartir cómo están viviendo la importante tormenta de nieve que ha cubierto la ciudad de blanco.

Nueva York está sufriendo la tormenta de nieve histórica. La ciudad de los rascacielos está cubierta por completo de nieve y, por ejemplo, este lunes se suspendieron las clases en los colegios y se restringió el acceso a calles, carreteras y puentes. Para conocer cómo se está viviendo la nevada, Zapeando cuenta con varios 'enviados especiales' en la ciudad.

'María Faltaotrabufanda' cuenta que "la brutal nevada que ha caído en las últimas horas en Nueva York empieza a pasar factura a sus habitantes". La reportera expone que hay tanta nieve disponible, "que los neoyorquinos están añadiendo demasiados detalles anatómicos a sus muñecos de nieve".

En otro punto de la ciudad está 'Quique Frío' explica que el llevar tanto tiempo trabajando a temperaturas bajo cero ya no afecta a los servicios de emergencia. "Basta con ver a esta unidad de bomberos que han posado así de fresquitos en la calle", añade. En las imágenes se puede ver a los bomberos sin camiseta bajo la nieve.

'Isabel Siescampa' está en una calle de Manhattan. La reportera explica que "a la ciudad que nunca duerme, no le detienen ni el frío ni la nieve". "Los servicios básicos, como hacerse la manicura, están disponibles para aquel que los necesite", añade, ya que, como se puede ver en las imágenes, hay gente que se ha atrevido a sacar a la calle su estación de trabajo y hacer una manicura bajo la nieve.

En Nueva York también se han producido disturbios durante la tormenta de nieve. 'Nacho Basquero' cuenta que la policía "ha tenido que intervenir en una guerra de bolas de nieve que se había descontrolado". "Lo que los agente no esperaban era convertirse en el principal objetivo de los bolazos", afirma.

