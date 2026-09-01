VÍDEO | Víctor Algra, muy crítico con la última tendencia en mascotas: los bulldog franceses a la carta

El veterinario expone que para conseguir que estos perros tengan ese aspecto tan adorable deben hacer numerosos cruces que pueden acarrear graves problemas de salud para los animales.

Una de las últimas tendencias en el ámbito de las mascotas, fomentada a través de las redes sociales, son los 'bulldogs' franceses a la carta. "Un ejemplo son los pink fluffy frenchie", expone María Gómez, que tienen los ojos azules, el pelo suave y tienen una apariencia rosada. El veterinario Víctor Algra señala que los bulldogs son una raza "con una mochila importante de problemas de salud". Por ese motivo, "jugar con estos cruces, como mínimo, es jugar una rueda genética en la que los que pierden son ellos".

El veterinario expone que el uso de nombres como pink fluffy frenchie, "son ejemplos de nombres cuquis para vendérnoslos como un peluche exclusivo". Algra señala que detrás "hay cosas que no nos gustan tanto".

Algra indica que para conseguir esos patrones de colores se llevan a cabo cruces que pueden provocar que surjan otros problemas de salud como incrementar el riesgo de sordera, ceguera, problemas de piel o respiratorios. "En redes sociales estos bulldogs configurables a la carta pueden parecer exclusivos, pero de lo que el algoritmo no nos informa es de los gastos veterinarios y la calidad de vida", expone.

"Deberíamos preguntarnos qué características necesita un perro para estar sano", reflexiona. El veterinario considera que intentan "meternos por los ojos" unos perros muy bonitos "que parecen casi como un juguete".

"Hay investigaciones, como la del Royal Veterinary College británico, que concluyen que los bulldogs franceses si los hacemos tan extremos no pueden considerarse perros normales desde una perspectiva de salud", concluye.

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