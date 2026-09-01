El verano de 2026, el más caluroso de la historia... ¿hasta ahora?: Francisco Cacho asegura que en los próximos años "se volverá a batir el récord"

Se acaba el verano meteorológico y Francisco Cacho analiza los registros récord de calor y explica las posibilidades que hay de que el verano del año que viene acabe siendo más caluroso todavía que este.

El verano ha llegado a su fin, al menos en lo que a los meteorólogos respecta. Francisco Cacho aclara que el verano meteorológico comprende junio, julio y agosto, los meses más cálidos, mientras que las estaciones tienen que ver con los solsticios y equinoccios.

Ahora toca hacer balance y plantearse preguntas: ¿Ha sido este el verano más caluroso de la historia... hasta ahora? Cacho explica que el verano de 2026 ha sido el más caluroso desde que hay registros, batiendo por tres décimas el récord que ostentaba el año pasado, mientras que 2022 se queda en tercera posición.

El meteorólogo de laSexta indica que esto no significa necesariamente que el año que viene vaya a ser más caluroso que este, "pero lo que sí parece seguro es que dentro de uno, dos, tres o cuatro años se volverá a batir el récord".

En este sentido, apunta que la subida de las temperaturas "no es lineal, sino en forma de dientes de sierra", aunque "la tendencia es que la temperatura vaya subiendo". Algo que no solo se da en España, sino en todo el mundo.

La vendimia más temprana de la historia

El aumento de las temperaturas también se nota en el campo. De hecho, la vendimia de este año va a ser la más temprana de la historia. Cacho explica que en Aragón se ha adelantado casi un mes, ya que "el calor adelanta el crecimiento de la uva y, por tanto, su recogida".

Antes era el agricultor quien decidía cuándo se empezaba a vendimiar probando la uva. Ahora se hace directamente en un laboratorio, que analiza valores de PH, acidez y nivel de azúcar para decidir cuándo se empieza la recogida.

Además, el calor también puede reducir un poco la producción, pero hacer que aumente ligeramente la graduación alcohólica de la uva.

Para seguir manteniendo la calidad del vino, para Cacho "el mejor del mundo", se llevan a cabo estrategias como vendimiar por la noche o al amanecer para que la uva llegue fresca y no fermente antes de tiempo, así como automatizar el riego o plantar césped bajo las viñas para que el suelo retenga más humedad.

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