VÍDEO | Iñaki Urrutia, tras ver la nueva nariz de Lucas, de Andy y Lucas: "Es un kamikaze..."

En 'Y ahora Sonsoles' han emitido las primeras imágenes del artista, 12 días después de su operación de nariz. En las mismas se puede ver que la nariz del cantante ya tiene una forma definida.

Este lunes en 'Y ahora Sonsoles' volvía con una exclusiva: Lucas González, del dúo Andy y Lucas, ya se ha dejado ver, 12 días después de su operación, luciendo su nueva nariz. Las imágenes han sido compartidas, en exclusiva, por el programa de Antena 3 y, en ellas, se puede ver que el cantante solo lleva unas gasas, no lleva ni escayola ni ningún tipo de hematoma.

Iñaki Urrutia advierte que Lucas va caminando, mirando el móvil sin estar atento a su alrededor. "Es un kamikaze", se queja, "¡que te vas a chocar y te vas a dejar la nariz nueva!". En otras imágenes, se puede ver a Lucas de frente. En el vídeo se puede ver como su nariz ya tiene una forma definida.

Desde el plató, los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' no han dudado en valorar el cambio, y Valeria Vegas ha hecho una curiosa comparación: "Lo de la nariz es como las acróbatas vaginales, es alucinantes lo que cabe ahí comprimido de gasas".

El artista, durante la emisión de las imágenes, decidía mandar un audio a uno de los colaboradores, explicando que tiene la nariz muy inflada. "Tengo retenedores todavía", expone, indicando que, en un futuro, se verá muchísimo mejor. Además, aclara que el coste de la operación que han dado, 6.000 euros, no se ajusta a la realidad. "Por 6.000 euros no te dan ni una botella de agua", afirma.

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