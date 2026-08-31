VÍDEO | Así explicaría Putin a los niños qué es la guerra: "Se lanzan en manda así, ¡zas!, y los despedazan..."

El mandatario ruso ha recurrido a una anécdota de una de sus visitas al Polo Norte como una manera de ilustrar qué es la guerra. En su opinión, los niños deben conocer ese tipo de cosas para saber en qué mundo viven.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha visitado un colegio. El mandatario ha querido explicar cómo contaría a los niños qué es la guerra y, para ello, ha utilizado una llamativa experiencia personal que vivió en el Polo Norte para que los niños lo entiendan.

Así, el presidente ha contado que había orcas que se comían a los osos "como si fueran pececillos". "Simplemente se lanzan en manda así, ¡zas!, y los despedazan", indicaba, "todo esto es muy interesante, es la cadena alimentaria".

Putin, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, indica que es necesario contar a los niños ese tipo de cosas para que entiendan "en qué mundo vivimos". "A Putin solo le falta sacar un libro infantil 'Teo va a la guerra con estrés postraumático'", comenta Nacho García.

"¿Pero qué colegio es ese? ¿Esos niños cuántos años han repetido?", pregunta Miki Nadal. "Ya veras cuando les cuente a los niños la reproducción sexual...", añade el presentador de Zapeando.

Maya Pixelskaya, por su parte, recuerda cómo era el material escolar usado en Rusia el curso pasado. En él se podía ver el rostro de Putin estampado en todas partes: desde las mochilas a las reglas o los cuadernos.

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