¿Por qué los gatos tienen picos de energía y comienzan a correr como locos? Víctor Algra lo explica, en vídeo

El veterinario señala que es un comportamiento normal entre los mininos, pero, a pesar de ello, no deja de ser sorprendente. Descubre por qué lo hacen en el vídeo principal.

El veterinario Víctor Algra abre su 'peludopedia' para explicar el porqué de algunos comportamientos de nuestras mascotas. Por ejemplo, por qué los gatos tienen picos repentinos de adrenalina y comienzan a correr por casa como locos.

"Son gatos y hacen lo que quieren, esta es la respuesta corta", comenta Algra. El veterinario indica que los picos repentinos de energía tienen un nombre: zoomies o FRAP, por sus siglas en inglés, que se traduciría como "periodos de actividad frenética aleatoria".

El veterinario señala que estos episodios sirven a los mininos "para liberar toda esa energía acumulada, que es mucha" ya que, como indica Algra, los gatos duermen 16 horas al día. A esto se suma que los gatos caseros tienen una vida muy sedentaria porque no necesitan cazar o proteger su territorio.

Algra indica que es un comportamiento normal, pero, "si estos episodios son muy frecuentes, se prolongan o van acompañados de más cambios, habría que descartar otros problemas de base como estrés, ansiedad o alguna otra alteración médica".

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