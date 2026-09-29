VÍDEO | Víctor Algra explica cómo podemos hacerle una RCP a nuestra mascota

El veterinario muestra en Zapeando cuál es el paso a paso de la reanimación cardiopulmonar. Algra expone que, al igual que en los humanos, se debe hacer a ritmo de 'La Macaranea' o 'Stayin’ Alive'.

Víctor Algra está en Zapeando para compartir varios consejos sobre cómo actuar si nuestra mascota sufre un atragantamiento. El veterinario expone que si el objeto está a la vista debemos retirarlo, siempre sin meterle los dedos en el interior de la boca. Pero, si no lo conseguimos, el veterinario indica se debería llevar a cabo otra maniobra.

El veterinario señala que, si el animal está consciente, se deben dar cinco golpes firmes hacia el final del tórax, como muestra Víctor usando a Rolo como ayudante. Después, deberíamos revisar su boca para ver si vemos el objeto con el que se ha atragantado y se lo podemos retirar. Si no podemos, deberíamos repetir esta maniobra.

"También podríamos levantar de las caderas y otro dar los cinco golpes fuertes. De nuevo, se debería revisar la boca del animal. "Si no funciona, podemos alternar con la maniobra de Heimlich", indica. En este caso, "en la base del estómago, se debe presionar hacia arriba y hacia dentro cinco veces".

"Esto lo tendríamos que alternar con el procedimiento anterior y mirar la boca para ver si podemos extraer el objeto", expone. Algra indica que es recomendable llamar a un servicio veterinario de emergencia mientras estamos llevando a cabo estas maniobras.

RCP a nuestras mascotas

Algra expone que también debemos aprender a hacer la RCP a nuestras mascotas. El veterinario indica que esto solo se debe realizar "si está inconsciente y no respira o hay pérdida de pulso". Víctor indica que se deben hacer unas compresiones torácicas, mirar si el objeto está saliendo y, después, hacer una respiración.

"Hay que hacer 30 compresiones torácicas rápidas, unas dos por segundo, adaptando la fuerza en función del animal", explica. Nunca se debe sobrepasar la profundidad del pecho. Para saber dónde hacer esas compresiones en animales más pequeños, Algra comparte un truco: doblar su pata delantera izquierda y donde apoye su codo ahí estaría su corazón. Cuando estos son más grandes, se deberían hacer en la zona más ancha del pecho.

Para saber qué ritmo debemos seguir, Algra señala que se puede hacer siguiendo el ritmo de 'La Macaranea' o 'Stayin’ Alive'. Las compresiones se deben realizar entrelazando las manos y bloqueando el brazo. "Al presionar debemos dejar que expanda el pecho nuevamente", indica.

Después se insufla, dos veces, en el hocico, en menos de cinco segundos. Y se repiten las compresiones. En animales más pequeños, debe hacer menos presión y usar, por ejemplo, la mano.

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