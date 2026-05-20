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VÍDEO | El robot humanoide que baila como Michael Jackson, pero acaba mal: "Es el rey emérito del pop"

En una nueva presentación de robot humanoide nos encontramos con uno que reproduce los bailes de Michael Jackson, hasta que se encuentra con unos escalones y termina en el suelo. Puedes verlo en este vídeo.

En una nueva presentación de robot humanoide nos encontramos con uno que reproduce los bailes de Michael Jackson, hasta que se encuentra con unos escalones y termina en el suelo. Puedes verlo en este vídeo.

Ya se han visto muchas presentaciones de robots humanoides, pero nunca dejan de sorprendernos. En esta ocasión no estamos ante un policía, un atleta o un futbolista, sino que es el mismísimo Michael Jackson.

Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde el robot se atreve a replicar con bastante solturas los pasos del rey del pop, hasta que se encuentra con el mayor enemigo de los robots: las escaleras.

Primero tropieza con ellas, pero logra recuperar el equilibrio y seguir como si nada. Sin embargo, a la segunda termina en el suelo y su desarrollador se lo lleva a rastras.

"Este robot es el rey emérito del pop", comenta Virginia Riezu, mientras que Nacho García cree que el androide se está integrando con nosotros: "¿Qué hay más español que tropezarse y hacer como que no ha pasado nada?".

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