VÍDEO | Francisco Cacho alerta sobre los récords de temperatura en el mar Mediterráneo: "Está ardiendo"

Francisco Cacho analizas las cifras récord de temperatura en el Mediterráneo, donde se han llegado a registrar 33 grados en la boya de Dragonera, donde el agua estuvo por encima de 30 grados durante más de 24 horas, algo que "no había pasado nunca".

Francisco Cacho habla hoy en Zapeando sobre unos datos que, según Maya Pixelskaya, "nos van a helar la sangre": los récords de temperatura que está registrando el mar Mediterráneo en este verano.

Según el meteorólogo, el Mediterráneo "está ardiendo", hasta el punto de que batió el récord de temperatura en el mar en toda España al registrarse 33,02 grados en la boya de Dragonera, en Mallorca.

"Eso es una boya que está a diez kilómetros de la costa y sumergida tres metros, imaginaos cómo estará el agua en la playa", comenta Cacho, que añade que esa misma boya ha estado más de 24 horas sin bajar de los 30 grados, "algo que no había pasado nunca hasta ahora desde que hay registros".

El meteorólogo de laSexta señala que "si el mar está caliente, las brisas nocturnas no pueden refrescar el ambiente y las noches vuelven a ser horribles". En Valencia, por ejemplo, el pasado jueves no se bajó en toda la noche de los 31 grados, siendo su noche más cálida desde que hay registros. Almería, por su parte, ya ha batido su récord de noches ecuatoriales al año con 28, superando las 27 del año pasado.

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