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Agresión sexual

Detenido un entrenador de voleibol por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

Los detalles Los hechos se habrían producido en junio, cuando el entrenador, de 23 años, habría invitado a la víctima, de 15, y a otra menor a comer a su casa. Después de la comida, el hombre habría agredido sexualmente a la niña.

Tribunal de Instancia de Palma. Tribunal de Instancia de Palma.Europa Press
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La Policía Nacional ha detenido en Palma a un entrenador de voleibol de 23 años que presuntamente violó a una de sus jugadoras, de 15 años, que se quedó embarazada.

Según ha adelantado este martes el diario 'Última Hora', y han confirmado fuentes policiales, la detención se produjo a finales de la semana pasada y el sospechoso pasó a disposición judicial el sábado y quedó en libertad con cargos, sujeto además a una orden de alejamiento de la víctima.

Los hechos se produjeron en junio, cuando el joven invitó a comer a su casa a la adolescente y a otra compañera del equipo, a las que entrenaba desde hacía varias temporadas. Cuando terminó la comida la otra menor se marchó, pero la víctima permaneció en la vivienda y, según denunció, el entrenador la encerró en un cuarto, le exigió que se desnudara y finalmente la violó, advirtiéndole después de que no desvelara lo sucedido.

Una familiar de la chica se extrañó de su cambio de comportamiento y, cuando semanas después empezó a encontrarse mal, la acompañó a un centro hospitalario de Palma, donde se confirmó que estaba embarazada.

Tras recibir la denuncia, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional detuvo al sospechoso de violación y le puso a disposición del juzgado de guardia.

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