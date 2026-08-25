El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varias claves para sentarnos bien en el trabajo, en vídeo

Una mala postura en la silla de la oficina puede provocar un intenso dolor lumbar. Por ese motivo, el fisioterapeuta comparte varias recomendaciones sobre cómo sentarnos y, además, unos ejercicios para favorecer la movilidad.

Quedan pocos días para que mucha gente vuelva a la oficina, por ese motivo el fisioterapeuta Víctor Hernán 'abre' su consultorio para compartir varios consejos sobre cómo sentarnos en la oficina para evitar que nuestra espalda se resienta.

El primer consejo persigue enseñar cuál es la manera correcta de sentarnos en la silla de la oficina. "Cada uno se tiene que adaptar como pueda", expone. Hernán indica que los tobillos deben estar sobre un reposapiés ya que, como expone, esto "nos va a ayudar para que las piernas no cuelguen". Además, debemos evitar cruzar las piernas.

Hernán añade un cojín que ayudará a que haya "un buen soporte lumbar". Este se coloca detrás de las lumbares. La espalda, además, debe estar pegada al respaldo. Los hombros y codos deben estar relajados y el reposabrazos de la silla se deben regular para favorecer que los codos reposen en ellas con comodidad.

El fisioterapeuta recomienda, si trabajamos con un ordenador portátil, ponerlo a la altura de los ojos frente a nosotros. Como es impide que podamos teclear con comodidad, indica que debemos usar un teclado externo.

Ejercicios para activarnos

Víctor indica que cada cincuenta minutos, aproximadamente, deberíamos levantarnos para activar los gemelos. El fisioterapeuta expone que un buen ejercicio para ello es ponernos de puntillas, subiendo y bajando, sujetándonos en el respaldo de la silla durante un minuto. Esto favorece el retorno venoso.

Otro ejercicio recomendable es hacer unas 10 o 15 sentadillas para despertar las piernas. El siguiente ejercicio se deben poner las manos en la nuca y hacer aperturas como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. Descubre el resto de los ejercicios que recomienda el fisioterapeuta en las imágenes sobre estas líneas.

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