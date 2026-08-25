Francisco Cacho explica en vídeo qué es un meteo tsunami como el que inundó puertos y calles de Baleares

Francisco Cacho explica en Zapeando qué es un meteo tsunami o rissaga, un fenómeno que produce una subida súbita y extraordinaria del nivel del mar, como el que ayer inundó calles y puertos y "se tragó algunas playas" en Baleares.

En Baleares los turistas se vieron sorprendidos por una súbita subida de las marea que afectó a varios puertos y playas de Mallorca e Ibiza, como muestran las imágenes en el vídeo sobre estas líneas.

Es lo que se conoce como meteo tsunami o rissaga, una palabra menorquina que, tal y como explica Francisco Cacho, responde a un "fenómeno costero que consiste en una variación brusca, rápida y extraordinaria del nivel del mar".

Esta subida, apunta, "no está causada por la atracción de la luna, sino por los cambios de presión de la atmósfera".

Aunque ocurre en varios lugares del mundo, es especialmente famoso e intenso en el puerto de Ciutadella, en Menorca, debido a su forma alargada y estrecha que actúa como un amplificador natural de la onda del mar.

Ayer, indica Cacho, allí "la oscilación mayor fue de casi un metro y medio y en el momento de máxima subida inundó el puerto y algunas calles cercanas y también se tragó algunas playas, sombrillas incluidas".

En la península, en lugares como Cullera, se experimentó el efecto contrario, cuando el mar bajó y se apartó, haciendo que las playas ganaran unos metros.

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