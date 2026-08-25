Trump eleva el tono en su guerra arancelaria: amenaza a Canadá con consecuencias "peores" si sus líderes no entran "en vereda"

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca en una imagen de archivo

¿Qué ha dicho? "¡Alguien debería hacer que estos payasos 'entren en vereda' o las consecuencias para Canadá serán mucho peores!", ha amenazado Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica en la guerra arancelaria con Canadá al amenazar con consecuencias más severas si sus líderes no ceden ante las exigencias estadounidenses. En su red Truth Social, Trump criticó a los políticos canadienses, afirmando que Canadá depende económicamente de Estados Unidos. Arremetió específicamente contra el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el gobernador de Ontario, Doug Ford, calificándolos de ineficaces. Trump anunció nuevos aranceles del 50% a vehículos y acero de Canadá, que se implementarán en enero de 2027, aumentando la tensión en la disputa comercial entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono en su guerra arancelaria tras amenazar este lunes a Canadá con consecuencias "peores" si sus gobernantes no "entran en vereda" en plena guerra comercial por el anuncio de nuevos aranceles a los productos canadienses.

"¡Alguien debería hacer que estos payasos 'entren en vereda' o las consecuencias para Canadá serán mucho peores!", escribió el mandatario en su red Truth Social. Trump arremetió contra los políticos canadienses que se han plantado frente a las exigencias estadounidenses y afirmó que "sin Estados Unidos, Canadá no podría sobrevivir".

"Es de ahí de donde obtienen todo su dinero y, debido a su actual mal liderazgo —principalmente el gobernador Carney y su lacayo, Ford—, no se les permitirá seguir aprovechándose de Estados Unidos: su clave para la supervivencia", añadió.

Además de contra el primer ministro canadiense, Mark Carney, los ataques en el mensaje del presidente se dirigieron contra el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, de quien escribió que es "más conocido como el hermano —menos carismático, menos inteligente y, en general, poco impresionante— del difunto y gran Rob Ford".

Trump lanzó toda su artillería contra los líderes y también contra el país vecino: "Estados Unidos ha estado cargando con Canadá durante décadas, ¡pero eso se acabó! EEUU siempre será mucho más grande, rico y fuerte que Canadá".

"Recuerden que gran parte de la electricidad, el petróleo y el gas que recibe Canadá se transportan a través de EEUU", aseguró el mandatario en un lunes marcado por la tensión entre ambos países.

Pocas horas antes de este mensaje, Trump anunció nuevos aranceles del 50% a vehículos y al acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027, además de los que entraron en vigor el sábado, en una nueva escalada en la guerra comercial.

Guerra abierta de insultos

El enfrentamiento comercial entre Canadá y EEUU, provocado por los aranceles que Washington ha impuesto a su aliado, derivó este lunes en una guerra abierta de insultos entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, Doug Ford.

Ford abrió las hostilidades al afirmar este lunes en una entrevista radiofónica que Trump podía besarle "el culo" tras el anuncio del presidente estadounidense que elevará al 50% desde enero de 2027 los aranceles a automóviles, componentes y acero canadienses.

El dirigente de Ontario, provincia donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá, pidió además utilizar "todas las herramientas" disponibles contra Washington, incluida la posible restricción de la venta de electricidad y minerales críticos a EEUU.

Trump respondió en las redes sociales calificando a Ford de "lacayo" del primer ministro canadiense, Mark Carney, y de hermano "menos carismático, inteligente y, en general, poco impresionante" del "difunto y gran Rob Ford", que fue, entre 2010 y 2014, alcalde de Toronto, la capital de Ontario y mayor ciudad del país.

Doug Ford, líder del Partido Conservador de Ontario, replicó poco después llamando a Trump "dictador", "tirano", "rey de las bancarrotas" y "perdedor". "He tratado con tipos como tú toda mi vida y, ¿sabes qué? Todos terminan siendo perdedores, porque eres un perdedor", declaró Ford a las cámaras de televisión.

El jefe de Gobierno de Ontario amenazó con imponer recargos a las exportaciones eléctricas y cortar el suministro de minerales críticos a Estados Unidos.

La referencia de Trump a Rob Ford rescató una de las figuras más polémicas de la política canadiense reciente. Mientras cumplía su mandato como alcalde de Toronto, Rob Ford alcanzó notoriedad internacional en 2013 tras admitir que había fumado 'crack', según dijo, durante uno de sus episodios de embriaguez.

La revelación siguió a meses de controversia sobre un vídeo en el que supuestamente aparecía consumiendo la droga. Ford se negó a dimitir pese a los escándalos relacionados con drogas, alcohol y prostitutas, y el Ayuntamiento de Toronto terminó retirándole buena parte de sus poderes ejecutivos. Rob Ford murió en 2016 de cáncer.

La relación entre Trump y Ford, cuyas políticas han sido calificadas como populistas por los comentaristas políticos del país, no siempre ha sido hostil. En noviembre de 2016, poco después de que Trump ganase por primera vez las elecciones presidenciales estadounidenses, Ford declaró que habría votado por el republicano a pesar de sus comentarios despectivos sobre mujeres y mexicanos.

Tres años después, en 2019, Ford volvió a declararse partidario de Trump. "Dios bendiga al presidente y que nadie se equivoque. Soy un gran republicano, soy partidario suyo, de mentalidad conservadora".

Pero las políticas proteccionistas de Trump provocaron que Ford endureciese su postura contra el líder republicano en 2020, cuando Washington impuso aranceles a las exportaciones canadienses de aluminio.

La ruptura definitiva se produjo en octubre de 2025, cuando Ford decidió utilizar fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan en anuncios de televisión emitidos en EEUU para atacar los aranceles de Trump. El presidente estadounidense reaccionó suspendiendo las negociaciones comerciales con Canadá y, posteriormente, aumentando los aranceles al país vecino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido