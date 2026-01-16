VÍDEO | La reacción de Victoria Federica cuando su ex le llama en medio del show de Juan Dávila: "Le insultó el contestador"

El DJ Jorge Bárcenas, quien fuera pareja de Victoria Federica, llamó a su ex ante los 18.000 espectadores del show del cómico Juan Dávila para gastarle una broma que, como se puede ver en este vídeo, no le hizo gracia.

Justo ahora que hay rumores de que Victoria Federica podría tener un novio serio, a uno de sus ex, el DJ Jorge Bárcenas, con el que mantuvo una relación de tres años, no se le ocurrió otra cosa que llamarla en medio del show del cómico Juan Dávila.

Delante de 18.000 personas, Bárcenas intentó gastarle una broma telefónica a la hija de la infanta Elena. "Te echo de menos, un poco", le comentaba el DJ en el vídeo sobre estas líneas.

Victoria Federica no parece que se lo tomara muy bien, pues en ese mismo momento le colgaba el teléfono. "Si algún día Jorge va a 'Quién quiere ser millonario', ya sabemos quién no va a ser su comodín de la llamada", comenta Nacho García.

Virginia Riezu estaba allí y asegura que Dávila volvió a llamar a Victoria Federica, pero "salió el contestador y le insultó el contestador".

Dani Mateo, por su parte, considera que el cómico debería estar contento de que se cortara la llamada, porque "históricamente, cuando bromeas con la monarquía lo que cortan es tu cabeza".

