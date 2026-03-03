Dani Mateo analiza el discurso de inauguración del año legislativo de Milei: "Menos 'árbitro cabrón' ha gritado de todo"

El presidente argentino no ha dudado en recurrir a numerosos insultos para dirigirse a la oposición de su partido. Además, tampoco se ha olvidado de utilizar su frase más célebre para poner fin a su discurso: "¡Viva la libertad, carajo!".

Javier Milei ha dado su discurso de inauguración del año legislativo en el Parlamento de Argentina y, como confiesa Dani Mateo, "después de dos horas viendo a un señor completamente desquiciado... ya no sé si soy argentino, catalán, uruguayo o si estaba en el Congreso o en un River-Boca".

"Menos 'árbitro cabrón', Milei ha gritado de todo", afirma. El presidente argentino ha acusado a la oposición de ignorantes, asesinos o corruptos y ha afirmado que no saben sumar. "Mientras ustedes reparten pobreza nosotros multiplicamos la abundancia, manga de ladrones", gritaba.

"Al final no me he enterado si les cae bien o mal", expone el Gran Wyoming. "Ha sido sutil", ironiza Dani. El colaborador que además de destruir la sanidad, la educación y el trabajo, "también los tímpanos de los argentinos". "Casi que prefería cuando sacaba la motosierra", señala Wyoming.

El presidente argentino, además de numerosos improperios, ha terminado su discurso con su "greatest hits". Como se puede ver en las imágenes, el presidente pide a Dios bendecir a los argentinos y grita: "¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande Argentina nuevamente!".

"Esto segundo le vendría muy bien", afirma Dani, "porque cuanto más grande sea Argentina más lejos se podrán ir para no escucharle gritar y decir 'delincuentes, chorros, te voy a domar'".

