Juan Sanguino da detalles sobre Jorge Navalpotro, el nuevo novio de Victoria Federica: "Es una relación bastante seria"

Juan Sanguino analiza en este vídeo la exclusiva de la revista 'Semana' sobre el viaje de Victoria Federica y su nuevo novio, Jorge Navalpotro a Abu Dabi para celebrar el cumpleaños del rey Juan Carlos, lo que indicaría que es una relación seria.

Juan Sanguino hace su análisis semanal de la prensa del corazón, que esta ocasión lleva en sus portadas la exclusiva del nuevo novio de Victoria Federica, Jorge Navalpotro, una relación que según el experto de Zapeando parece "bastante seria".

La pareja habría estado paseando su amor por Abu Dabi, a donde fueron para visitar a su abuelo, el rey Juan Carlos, que celebraba su cumpleaños.

La revista 'Semana' destacaba que Victoria Federica se habría cogido de la mano de su novio delante de buena parte de su familia, lo que según Sanguino la expone a que "tu madre te pregunte por este chico durante el resto de tu vida".

La familia estuvo viendo una exposición en el Louvre de Abu Dabi, pero Sanguino le recomienda a Victoria Federica que si realmente quiere hacer flipar a su nuevo novio le lleve al Museo del Prado: "El abuelo, la bisabuela... todos son familia de ella", comenta.

En las fotos se podía ver a la familia, según Sanguino, luciendo un "pantone neutro" de "familia de Madrid" donde "no hay colores de verdad": "Como si un airbnb fuera una persona", afirma.

Juan explica que, a pesar de tener nuevo novio, Victoria Federica ha subido fotos en el gimnasio y pidiendo a sus seguidores pelis y series que ver: "¿Ya estás con la peli y la mantita? Que tienen 25 años. Es hora se salir a la calle y vivir", señala.

