VÍDEO | Nacho García, tras recibir un fuet y un queso como regalo del 'amigo invisible': "Es la mejor Navidad de mi vida"

El siguiente zapeador en recibir su regalo del 'amigo invisible' fue Nacho García. El humorista se levantó algo nervioso de la mesa y se acercó al baúl de los regalos, donde encontró una bolsa con su nombre.

"Esto pesa", comentó García antes de abrirla y empezar a rebuscar en su interior. Al descubrir su contenido, no pudo ocultar su emoción. "¡Es comida! ¡Fuet y queso!", celebró, asegurando que "es la mejor Navidad de mi vida".

La sorpresa no terminó ahí. Nacho siguió buscando en la bolsa y encontró un salchichón, lo que hizo que su alegría fuera aún mayor. En ese momento, intentó adivinar quién estaba detrás del regalo. "Creo que ha sido María", dijo.

Poco después se confirmó que su 'amiga invisible' era María Gómez, quien le explicó de dónde venían los productos que había recibido.

Entre risas, Nacho García bromeó sobre el reparto de regalos entre sus compañeros. "Cuantos más regalos pasan, más pena me da de la persona que le haya tocado yo en el amigo invisible", comentó, añadiendo que él había seguido las normas y solo se había gastado 20 euros, algo que, según dijo, no todos habían cumplido.

