VÍDEO | Miki Nadal revela que ya ha visto el vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche: "Me ha sorprendido mucho"

Miki Nadal dejó en silencio al plató de Zapeando con una revelación inesperada. El zapeador anunció que ya ha visto el look de Nochevieja de Cristina Pedroche, un privilegio que, según él, solo unos pocos pueden tener cada año.

En este vídeo de Zapeando, Miki Nadal ha conseguido silenciar a todo el plató y a los zapeadores para hacer uno de los anuncios más comentados del año.

"Quiero destacar una cosa, que es un privilegio que tengo todos los años", comenta Nadal. Según explica, se trata de algo especial, ya que es un privilegio "que muy poquitos tenemos en esta vida".

El colaborador no tarda en desvelar el motivo de tanta expectación: "Hoy he visto el traje de Nochevieja de Cristina Pedroche". Nadal insiste en la importancia del momento y lo recalca con entusiasmo: "¡Lo he visto! ¡Me lo ha enseñado!". Además, asegura que el diseño de este año es "espectacular".

"Me ha sorprendido mucho", confiesa Miki Nadal. Sus palabras despiertan rápidamente la curiosidad del resto de zapeadores, que le preguntan por qué ha hablado de "traje" y no de vestido. Ante las preguntas, Nadal responde entre risas: "Creo que he hablado de más", bromea.

