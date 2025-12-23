Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

En Zapeando

Francisco Cacho explica el curioso fenómeno que tiñe de rojo una isla de Irán, en vídeo

El meteorólogo de laSexta comparte unas llamativas imágenes en las que se puede ver una playa teñida, por completo, de carmesí. Descubre a qué se debe en el vídeo principal.

El meteorólogo de laSexta comparte unas llamativas imágenes en las que se puede ver una playa teñida, por completo, de carmesí. Descubre a qué se debe en el vídeo principal.

En una isla de Irán se ha vivido un curioso fenómeno que la ha teñido de rojo. "¿A qué se debe este fenómeno que deja el suelo como la boda roja 'Juego de Tronos'?", pregunta Cristina Pedroche a Francisco Cacho.

El meteorólogo de laSexta explica que esta 'lluvia de sangre' se produce en la isla de Ormuz. "El color rojo se debe al origen volcánico de la tierra de la propia isla, que tiene una alta concentración en óxido de hierro", expone Cacho.

"En concreto, de hematita", puntualiza. Francisco indica que es este mineral el que hace que el agua se vuelva de color carmesí cuando llueve, lo que hace se tiña la playa e, incluso, el agua del mar en la costa.

Cacho indica que este fenómeno atrae muchos turistas a la zona, pero que tiene un lado malo: "Esta isla, que se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es totalmente estéril". Eso significa que no tiene plantas, pastos o agua potable. Por ello, debe abastecerse de agua a través de una tubería de 16 kilómetros que va por debajo del mar, que llega de la costa de la ciudad más cercana.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Las pensiones mínimas subirán 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo, un 11,4%
  3. Trump eleva su amenaza contra Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  4. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  5. Dos hombres se atrincheran en la casa de una urbanización de Elche tras matar de una paliza a dos personas y herir de gravedad a una tercera
  6. Navidad helada en España: una masa de aire frío dejará a 18 capitales con máximas de 5 grados o menos