Francisco Cacho explica el curioso fenómeno que tiñe de rojo una isla de Irán, en vídeo

El meteorólogo de laSexta comparte unas llamativas imágenes en las que se puede ver una playa teñida, por completo, de carmesí. Descubre a qué se debe en el vídeo principal.

En una isla de Irán se ha vivido un curioso fenómeno que la ha teñido de rojo. "¿A qué se debe este fenómeno que deja el suelo como la boda roja 'Juego de Tronos'?", pregunta Cristina Pedroche a Francisco Cacho.

El meteorólogo de laSexta explica que esta 'lluvia de sangre' se produce en la isla de Ormuz. "El color rojo se debe al origen volcánico de la tierra de la propia isla, que tiene una alta concentración en óxido de hierro", expone Cacho.

"En concreto, de hematita", puntualiza. Francisco indica que es este mineral el que hace que el agua se vuelva de color carmesí cuando llueve, lo que hace se tiña la playa e, incluso, el agua del mar en la costa.

Cacho indica que este fenómeno atrae muchos turistas a la zona, pero que tiene un lado malo: "Esta isla, que se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es totalmente estéril". Eso significa que no tiene plantas, pastos o agua potable. Por ello, debe abastecerse de agua a través de una tubería de 16 kilómetros que va por debajo del mar, que llega de la costa de la ciudad más cercana.

