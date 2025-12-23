VÍEDEO | Desde viajes de lujo hasta vino de 210.000 dólares: así es la exclusiva bolsa de regalos de los Globos de Oro

Juan Sanguino visitó Zapeando para desvelar los detalles de la exclusiva bolsa de regalos de los Globos de Oro. Un obsequio valorado en cerca de un millón de dólares que incluye viajes de lujo, experiencias únicas y artículos tan llamativos como sorprendentes.

Se trata de una bolsa valorada en cerca de un millón de dólares. "Lleva lujo", asegura Sanguino. Además, explica que "este año han doblado la apuesta porque hay el doble de viajes internacionales que el año pasado".

Entre los numerosos regalos y experiencias que incluye esta exclusiva bolsa, Juan Sanguino destaca las cinco cosas que más le han llamado la atención.

Uno de los premios más llamativos es la posibilidad de pasar cinco noches en un yate de lujo mientras se disfruta del Triángulo de Coral, en Indonesia. Una experiencia valorada en 60.000 dólares.

También podrán acceder a la rutina de cuidado de la piel que sigue Brad Pitt, cuyo precio es de 273 dólares. Al conocer este dato, Sanguino bromea: "La gente que se gasta dinero en cosmética es la gente fea", al considerar que se trata de un precio 'asequible'.

La bolsa incluye además un casco led de 860 dólares que promete fortalecer el crecimiento del pelo. A esto se suman nueve botellas ultra raras de vino francés, valoradas en 210.000 dólares, y, por último, dos noches en The Muraka, la primera residencia submarina del mundo, con un precio de 70.000 dólares por ambas noches.

